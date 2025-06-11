Portfolios für Risiken, die wir nicht sehen können

In diesem Jahr kam es an den Märkten bereits zu deutlichen Kursschwankungen, und auch in Zukunft müssen Anlegerinnen und Anleger wohl oder übel mit weiterer Volatilität rechnen. Als US-Zollankündigungen die Kurse Anfang April ins Wanken brachten, konnten sich die Aktien- und Anleihemärkte nach weniger als einem Monat erholen. Für Anlegerinnen und Anleger bietet diese Episode eine wertvolle Gelegenheit, die eigene Risikoeinstellung zu überdenken.

Am Anfang einer gesunden Risikoeinstellung steht die Einsicht, dass Abschwünge nicht immer so mild und Erholungen nicht immer so schnell verlaufen, wie wir es in den letzten 15 Jahren erlebt haben. Drei einfache Grundsätze für den Umgang mit Risiken können auch in Zeiten hoher Volatilität zu besseren Anlageergebnissen führen.

Grundsatz 1: Unkalkulierbares Risiko mahnt zur Demut

Der verstorbene Finanzhistoriker Peter Bernstein bemerkte einmal, dass bestimmte Risiken von Natur aus unberechenbar („unknowable“) sind. Diese Risiken sind in der Regel besonders disruptiv, denn sie können Anlegerinnen und Anleger ohne Vorwarnung treffen. Beispiel 2008: Ein wesentlicher Faktor der Finanzkrise, der erst im Nachhinein wirklich ersichtlich wurde, war das Ausmaß systemischer Risiken durch Kreditderivate. Das Ausmaß der Kreditrisikokonzentration innerhalb des Systems, insbesondere in US-Hypotheken, trat erst dann deutlich zutage, als sich die Krise verschärfte. Auf dem Höhepunkt der Krise löste diese Unsicherheit Panik aus.

Der Grund für die nervöse Reaktion der Märkte auf die Zollankündigungen war nicht der Kurswechsel in der Zollpolitik selbst, sondern Umfang und Ausmaß dieser Zölle sowie das Tempo ihrer Umsetzung. Diese Faktoren waren weitgehend unvorhersehbar und verschärften die Volatilität.

Ein wirklich disruptives Risiko ist oft nicht vorab erkennbar. Für eine gesunde Risikoeinstellung kann es hilfreich sein, dieser Wahrheit mit Demut zu begegnen. Wenn man akzeptiert, dass unkalkulierbare Risiken regelmäßig Volatilitätsausschläge auslösen, kann man diesen „Tail“-Risiken (extreme Marktentwicklungen, die zwar höchst unwahrscheinlich sind, aber gravierende Folgen haben) flexibel und mit einer gemäßigten Reaktion begegnen, die Auswirkungen unvorhergesehener Ereignisse abmildern und panikartige Entscheidungen verhindern.

Grundsatz 2: Auf eine solide Asset-Allokation kommt es an

Eine ungewisse Zukunft und unbekannte Risiken sprechen für eine robuste Asset-Allokation – eine Lösung, die in diversen Szenarien gute Ergebnisse liefert und nicht in einigen wenigen Szenarien optimale, in anderen dafür äußerst enttäuschende Ergebnisse. Ein robustes Portfolio erkennt man daran, dass Anlegerinnen und Anleger auch und insbesondere unter extremen Marktbedingungen an ihm festhalten können.

Belastbare Kapitalmarktprognosen, die auch Extremereignisse berücksichtigen, tragen ebenfalls entscheidend zu einer soliden Asset-Allokation bei, denn schlechte langfristige Ergebnisse stellen für langfristige Anlegerinnen und Anleger ein größeres Risiko dar als kurzfristige Schwankungen. In der Praxis berücksichtigt ein robuster Portfolioaufbauprozess zahlreiche Renditeszenarien über den gesamten Anlagehorizont und führt zu einer Asset-Allokation, die auf diese Szenarien abgestimmt ist.

Grundsatz 3: Optimistisch bleiben, Abschwünge einkalkulieren

Anlegerinnen und Anleger mit einem ausgewogenen Portfolio müssen Verlustrisiken mit Bedacht steuern. Wer in Zeiten drastischer Kursverluste an seiner Asset-Allokation festhalten will, muss die eigene Schmerzgrenze richtig einschätzen. In dem aktuellen Marktumfeld bedeutet das, mögliche Verluste realistisch einzuschätzen und sich nicht auf übertrieben optimistische Renditeerwartungen zu verlassen, die sich an den Renditen der jüngsten Vergangenheit orientieren.

Marktkorrekturen, von 1920 bis 2020

In den vergangenen Jahren verliefen Kurskorrekturen meist mild. In Zukunft müssen Anlegerinnen und Anleger mit tieferen und länger anhaltenden Kursverlusten rechnen.