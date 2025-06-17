Fixed Income Update: steigende Renditen

Auch im Mai kam es an den Anleihemärkten zu Volatilität, Spannungen in den internationalen Handelsbeziehungen, Inflationsdruck und ausufernde Defizite trieben die Renditen in die Höhe.

In den USA durchbrach die Rendite auf dreißigjährige Staatsanleihen die 5%-Marke, nachdem das als One Big Beautiful Bill bekannte Gesetz mit knapper Mehrheit vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war und damit zur endgültigen Abstimmung in den Senat eingebracht wurde. Der Gesetzentwurf sieht weitreichende Steuersenkungen vor, die das ohnehin wachsende Haushaltsdefizit der USA wohl noch vergrößern würden. Der Treasury-Markt reagierte mit steigenden Renditen, die unerwartet schwache Nachfrage nach dreißigjährigen US-Staatsanleihen bei einer Auktion schürte die Sorge um das ausufernde Defizit des Landes weiter.

Auch die europäischen Staatsanleihemärkte gerieten unter Druck: Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen stieg auf 2,51% und auch in der Peripherie lösten Haushaltsdefizite, Inflation und Handelsrisiken Volatilität aus. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und positive Fundamentaldaten stützten den Markt jedoch, weshalb die Renditen in Europa weniger deutlich anstiegen als in den USA.

Positiver entwickelten sich Unternehmensanleihen, die Risikoaufschläge für Investment-Grade- (IG) und High-Yield-Anleihen (HY) konnten ihren Vormonatsanstieg größtenteils wieder aufholen. Die Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China durch ein Zollmoratorium stützte den Markt, weshalb sowohl US- als auch europäische Unternehmensanleihen den Monat mit Gewinnen beenden konnten.

In den USA lagen Gesamt- und die Kerninflation (ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise) stabil bei 2,3 bzw. 2,8%. In Großbritannien stieg die Gesamtinflation unerwartet auf 3,5% und damit den höchsten Stand seit 15 Monaten, während die Kerninflation nur geringfügig auf 3,8% stieg. In der Eurozone gingen Gesamt- und die Kerninflation auf 1,9 bzw. 2,3% zurück. Die Ratingagentur Moody's stufte die Kreditwürdigkeit der USA von Aaa auf Aa1 herab und begründete diesen Schritt mit der Sorge um steigende Haushaltsdefizite, die Reaktion der Märkte war jedoch nur von kurzer Dauer. Der US-Dollar setzte seine Talfahrt fort, seit Jahresbeginn hat der Greenback bereits um 7% abgewertet.

Sowohl die EZB als auch die Bank of England senkten ihren Leitzins mit Verweis auf die wachstumshemmende Wirkung neuer Zölle um jeweils 25 Basispunkte (Bp), die US-Notenbank hielt ihre Zinsen stabil.

Wertentwicklung der wichtigsten Anleihemärkte

Globale Staatsanleihen Unternehmensanleihen EM-Anleihen UK Europa USA HY Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (USD Hedged) Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (USD Hedged) Bloomberg Global Aggregate USD Corporate Bloomberg Global High Yield Index (USD Hedged) JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (USD Hedged) -0,54% -0,12% 0,72% 0,01% 1,68% 1,12%

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage, da Anlegerinnen und Anleger nicht direkt in einen Index investieren können.

Quelle: Bloomberg; Daten für den Zeitraum vom 30. April 2025 bis zum 31. Mai 2025. Die Assetklassen werden jeweils durch Bloomberg-Indizes dargestellt.1

Staatsanleihen

Da Investoren inzwischen eine höhere Risikoprämie auf US-Vermögenswerte verlangen, stiegen die Renditen auf Staatsanleihen in den USA, aber auch in anderen Industrieländern im Mai an. Zweijährige US-Treasuries notierten um 30 Basispunkte höher, zehnjährige Papiere um 24 Basispunkte. Die Renditen äquivalenter deutscher Bundesanleihen stiegen um 9 bzw. 6 Basispunkte, in Großbritannien stiegen die Renditen um 22 bzw. 21 Basispunkte.2

Unternehmensanleihen

Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (IG) konnten die steigenden Risikoaufschläge vom Vormonat größtenteils wieder aufholen, Anleihen in US-Dollar notierten zum Monatsende um 18 Basispunkte niedriger, Anleihen in Euro und Pfund Sterling um jeweils 12 Basispunkte.3 Am High-Yield-Markt (HY) war der Spread-Rückgang mit 60 Basispunkten noch deutlicher. In den Schwellenländern (EM) gingen die Risikoaufschläge um 31 (IG) bzw. 57 Basispunkte (HY) zurück.4

Spread-Bewegungen