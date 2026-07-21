  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • Vanguard Marktausblick 2025: Downloads für Investoren

    VEMO-Materialien

    Unseren vollständigen Bericht und ergänzende Ressourcen für Ihre Kundengespräche finden Sie hier zum Download.

    Downloads für Investoren

    Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder

    Durch das Abonnieren unsere Premium-Inhalte und -Tools erhalten Sie auch unsere neuesten Markt-, Produkt- und Service-Updates. Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, können wir Sie kontaktieren, um Sie über unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Sie können sich jederzeit abmelden. Weitere Informationen zur Nutzung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

    Wenn Sie sich anmelden, setzen wir die Cookies auf Ihrem Gerät, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben, um Ihre Website-Erfahrung zu personalisieren und zu verbessern.

    Datenschutzrichtlinien Cookie-Richtlinien