Einführung in Indexstrategien

(Was ist Index-Investing und warum ist es bei Anlegern beliebt?)

Index-Investieren ist eine Anlagestrategie die darauf abzielt, die Leistung eines spezifischen Marktindex oder Segments zu replizieren und eine breite Marktexponierung zu niedrigen Kosten zu bieten. Und was es beliebt macht, ist wirklich eine Kombination aus den niedrigen Kosten, den vorhersehbaren Renditen und der zusätzlichen Transparenz, die es im Vergleich zu etwas wie einem aktiven Manager bietet. Zusätzlich dazu, haben viele Investoren Indexfonds als beliebt empfunden, aufgrund ihrer Fähigkeit, aktive Fonds im Durchschnitt zu übertreffen und die Herausforderungen, die aktive Fonds haben, um Marktrenditen zu übertreffen. Kombiniert mit dem Wachstum von Indexfonds und ETFs, sowie der Zugänglichkeit, die durch Robo-Beratung und Online-Investmentplattformen geboten wird, gab es ein Wachstum der Beliebtheit von Indexfonds.

(Was ist die Nullsummenspiel-Theorie und warum ist sie für das Index-Investing relevant?)

Nullsummen-Spieltheorie ist die Idee, dass es für jeden Gewinner einen Verlierer gibt. Also, wenn Sie sich alle Investmentfonds der Welt ansehen und deren Leistung betrachten, wenn Sie einen Fond sehen, der über einen bestimmten Zeitraum oder in einem bestimmten Markt übertrifft, wird es einen anderen Fonds geben, der unterdurchschnittlich abschneidet. Und im Durchschnitt sind diese Renditen um den durchschnittlichen Marktrenditen verteilt. Und das bedeutet, dass es sehr schwierig ist, dass ein Fonds konstant den Markt schlägt, weil für jeden existierenden Fonds es einen gibt, der gewinnt, und einen Fonds, der verliert, bevor Kosten berücksichtigt werden. Wenn wir Kosten mit einbeziehen, verschiebt sich diese gesamte Verteilung nach unten. Und so wird der Anteil der Fonds, die den Benchmark unterperformen, mit steigenden Kosten zunehmen. Und das ist ein großer Vorteil für Indexfonds, die typischerweise kostengünstiger sind, also werden Indexfonds oder kostengünstige Investitionen typischerweise den durchschnittlichen hochpreisigen aktiven Fonds übertreffen, allein aufgrund des Kostenaspekts. Aber auch aufgrund der Schwierigkeiten, die diese Fonds haben, tatsächlich den Benchmark im Durchschnitt zu schlagen.

(Warum sind Kosten wichtig?)

Kosten sind wichtig, weil alles, was den Wert Ihres Fonds schmälert, sich über die Zeit summiert und letztendlich dazu führt, dass Sie am Ende des Tages weniger Geld auf dem Konto haben. Also, wenn Sie an die Kosten denken, die Sie in Fonds tragen, egal ob die Handelsspanne, Steuern, Investitionsgebühren sind, all diese summieren sich und mindern den Betrag an Geld, der investiert wird, und somit Leistung, die Sie täglich erzielen. Und so bieten kostengünstige Fonds, wie Indexfonds, Ihnen typischerweise mehr von Ihrem Geld zurück zum Investieren in das Portfolio in den kommenden Monaten, im Vergleich zu einem teureren Fonds, bei dem ein größerer Teil der Performance zuerst von diesen Kosten aufgezehrt wird, was eine höhere Hürde darstellt, ein höheres Hindernis für diese Fonds darstellt, um zu übertreffen.