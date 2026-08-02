Wir senken unsere Gebühren für einen unserer beliebtesten ETFs
Mehr als 2.000-mal haben wir seit 1975 unsere Gebühren weltweit reduziert, um Anleger beim Erreichen ihrer Ziele noch besser zu unterstützen. Jetzt ist es wieder soweit.
Mehr als 2.000-mal haben wir seit 1975 unsere Gebühren weltweit reduziert, um Anleger beim Erreichen ihrer Ziele noch besser zu unterstützen. Jetzt ist es wieder soweit.
Mehr als 2.000-mal haben wir seit 1975 unsere Gebühren weltweit reduziert, um Anleger beim Erreichen ihrer Ziele noch besser zu unterstützen. Jetzt ist es wieder soweit.
Wir senken die Gebühren für einen unserer beliebtesten Welt-ETF1 in Europa, den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Unser Ziel ist es, Anlegern die besten Chancen auf Erfolg zu ermöglichen und niedrigere Gebühren können dazu beitragen: Für Anleger bleibt ein grösserer Teil ihrer Rendite angelegt und kann weiter auf ihre finanziellen Ziele hinarbeiten, anstatt in Gebühren zu fliessen.
Statt bisher 0,19 % betragen die laufenden Gebühren2 für den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF zukünftig 0,14 %. Die Anpassung tritt voraussichtlich am 28. Juli 2026 in Kraft und gilt für alle Anleger – ganz egal, ob sie den ETF neu kaufen oder schon besitzen. Durch die Gebührensenkung werden Anleger umgerechnet voraussichtlich mehr als 37 Millionen US-Dollar im Jahr an Gebühren sparen 3.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF investiert in rund 3.800 Unternehmen aus aller Welt und gibt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, einfach, breit gestreut und kostengünstig in Aktien anzulegen. In den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF sind umgerechnet insgesamt 77 Milliarden US-Dollar investiert, was ihn zu einem unserer beliebtesten Welt-ETF macht4.
Seit unserer Gründung vor mehr als 50 Jahren lautet unser Ziel: Anlegern die besten Chancen auf Erfolg zu ermöglichen. Niedrige Gebühren sind ein wichtiger Faktor, der das Anlageergebnis beeinflusst. Wenn Anleger weniger Gebühren zahlst, kann ihnen mehr von der Marktrendite bleiben. Schon mehr als 2.000-mal haben wir deshalb seit 1975 unsere Gebühren weltweit gesenkt 5.
Aktien können ein wirksamen Instrument sein, um Vermögen aufzubauen. Historisch betrachtet haben sie langfristig höhere Renditen erzielt als Barmittel und die Inflation deutlich übertroffen.6 Gleichzeitig unterliegen Aktienkurse Schwankungen und können sowohl steigen als auch fallen. Dieses Risiko lässt sich reduzieren, indem das Kapital breit über viele Unternehmen, Branchen und Regionen hinweg gestreut wird, zum Beispiel in einem ETF.
1 Quelle: Vanguard. Gemessen am Fondsvolumen per 30. Juni 2026.Ein ETF kann potenziell in Hunderte, manchmal sogar Tausende von Wertpapieren wie Aktien und Anleihen investieren. Genau wie Aktien werden ETFs während des gesamten Handelstages kontinuierlich an der Börse gehandelt. Die meisten ETFs bilden einen bestimmten Referenzindex ab, zum Beispiel den FTSE All-World Index. Um einen ETF zu handeln benötigen Anlager ein Depot bei einer Bank oder einem Broker ihrer Wahl.
2 Unsere jährlichen laufenden ETF-Gebühren werden als Ongoing Charges Figure (OCF) ausgewiesen. Sie erfasst Management- und Servicekosten, darunter Verwaltungs-, Audit-, Depot-, Rechts-, Registrierungs- und Regulierungskosten, die für den ETF anfallen.
3 Hinweis: Schätzung basierend auf dem derzeitigen Fondvolumen und der Kostendifferenz zwischen bisherigen und künftigen Gebühren. Quelle: Vanguard. Stand: 30. Juni 2026.
4 Quelle: Vanguard. Stand: 21. Juli 2026
5 Quelle: Vanguard. Stand: 03. Februar 2026
6 Als Inflation bezeichnet man den Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen.
Erneute Gebührensenkung ab dem 28. Juli 2026 auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
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Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
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Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.
Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.
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