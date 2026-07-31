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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich und Deutschland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'964 3'877 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 5.0 B 5.0 B 31. Juli 2026
    17.6 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    9.7% 9.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.7% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.84% 63.86% -0.02%
    JapanPacific 12.07% 12.07% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.20% 4.17% 0.03%
    KanadaNordamerika 4.00% 3.98% 0.02%
    AustralienPacific 3.31% 3.31% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.52% 1.54% -0.02%
    IsraelNaher Osten 1.43% 1.43% 0.00%
    SchweizEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.20% 1.21% -0.01%
    ItalienEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.75% 0.74% 0.01%
    SingapurPacific 0.71% 0.72% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.59% 0.59% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.52% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 1.63339% Information Technology US EUR 128'730'675.78 105'966
    ATI Inc 0.23896% Industrials US EUR 18'833'221.44 100'476
    nVent Electric PLC 0.23245% Industrials US EUR 18'319'768.53 119'091
    Carpenter Technology Corp 0.22970% Industrials US EUR 18'103'395.42 34'837
    Tenet Healthcare Corp 0.20693% Health Care US EUR 16'308'722.58 64'011
    US Foods Holding Corp 0.20606% Consumer Staples US EUR 16'239'853.14 161'446
    Woodward Inc 0.20071% Industrials US EUR 15'818'166.00 43'848
    Viatris Inc 0.19093% Health Care US EUR 15'047'638.12 856'927
    MKS Instruments Inc 0.18674% Information Technology US EUR 14'717'231.10 49'478
    Guardant Health Inc 0.18358% Health Care US EUR 14'468'136.85 89'315

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 194.71
    Veränderung
    +EUR 0.520.27%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 194.71
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 152.58
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 42.13
    Veränderung
    +21.64%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 194.7119
    13. Aug. 2026 EUR 194.1936
    12. Aug. 2026 EUR 193.0322
    11. Aug. 2026 EUR 192.0542
    10. Aug. 2026 EUR 191.4206
    07. Aug. 2026 EUR 192.0584
    06. Aug. 2026 EUR 190.6442
    05. Aug. 2026 EUR 191.2263
    04. Aug. 2026 EUR 191.7106
    03. Aug. 2026 EUR 188.7409

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.76%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.8706 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.6347 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.3969 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen EUR 0.5791 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7711 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.6761 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.4365 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen EUR 0.5552 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen EUR 0.8039 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen EUR 0.5570 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VASCIEI
    • Citi:OSX9
    • ISIN:IE00BDCXSH02
    • MEX ID:VIZHD
    • SEDOL:BDCXSH0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.