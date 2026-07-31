Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage
Jetzt über einen Online-Broker investierenMehr erfahren
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'964
|3'877
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|5.0 B
|5.0 B
|31. Juli 2026
|17.6 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.0 x
|2.0 x
|31. Juli 2026
|10.1%
|10.1%
|31. Juli 2026
|9.7%
|9.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.7%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|63.84%
|63.86%
|-0.02%
|Japan
|Pacific
|12.07%
|12.07%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|4.20%
|4.17%
|0.03%
|Kanada
|Nordamerika
|4.00%
|3.98%
|0.02%
|Australien
|Pacific
|3.31%
|3.31%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.52%
|1.54%
|-0.02%
|Israel
|Naher Osten
|1.43%
|1.43%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|1.38%
|1.39%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|1.29%
|1.29%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.20%
|1.21%
|-0.01%
|Italien
|Europa
|0.84%
|0.84%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.75%
|0.74%
|0.01%
|Singapur
|Pacific
|0.71%
|0.72%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.59%
|0.59%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.52%
|0.52%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Sandisk Corp
|1.63339%
|Information Technology
|US
|EUR 128'730'675.78
|105'966
|ATI Inc
|0.23896%
|Industrials
|US
|EUR 18'833'221.44
|100'476
|nVent Electric PLC
|0.23245%
|Industrials
|US
|EUR 18'319'768.53
|119'091
|Carpenter Technology Corp
|0.22970%
|Industrials
|US
|EUR 18'103'395.42
|34'837
|Tenet Healthcare Corp
|0.20693%
|Health Care
|US
|EUR 16'308'722.58
|64'011
|US Foods Holding Corp
|0.20606%
|Consumer Staples
|US
|EUR 16'239'853.14
|161'446
|Woodward Inc
|0.20071%
|Industrials
|US
|EUR 15'818'166.00
|43'848
|Viatris Inc
|0.19093%
|Health Care
|US
|EUR 15'047'638.12
|856'927
|MKS Instruments Inc
|0.18674%
|Information Technology
|US
|EUR 14'717'231.10
|49'478
|Guardant Health Inc
|0.18358%
|Health Care
|US
|EUR 14'468'136.85
|89'315
-
Auflegungsdatum
08. März 2018
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 194.7119
|13. Aug. 2026
|EUR 194.1936
|12. Aug. 2026
|EUR 193.0322
|11. Aug. 2026
|EUR 192.0542
|10. Aug. 2026
|EUR 191.4206
|07. Aug. 2026
|EUR 192.0584
|06. Aug. 2026
|EUR 190.6442
|05. Aug. 2026
|EUR 191.2263
|04. Aug. 2026
|EUR 191.7106
|03. Aug. 2026
|EUR 188.7409
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.76%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|EUR 0.8706
|30. Juni 2026
|29. Juni 2026
|14. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.6347
|31. März 2026
|30. März 2026
|16. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.3969
|31. Dez. 2025
|30. Dez. 2025
|15. Jan. 2026
|Einkommen
|EUR 0.5791
|30. Sept. 2025
|29. Sept. 2025
|14. Okt. 2025
|Einkommen
|EUR 0.7711
|30. Juni 2025
|27. Juni 2025
|14. Juli 2025
|Einkommen
|EUR 0.6761
|31. März 2025
|28. März 2025
|14. Apr. 2025
|Einkommen
|EUR 0.4365
|31. Dez. 2024
|30. Dez. 2024
|15. Jan. 2025
|Einkommen
|EUR 0.5552
|30. Sept. 2024
|27. Sept. 2024
|14. Okt. 2024
|Einkommen
|EUR 0.8039
|28. Juni 2024
|27. Juni 2024
|12. Juli 2024
|Einkommen
|EUR 0.5570
|28. März 2024
|27. März 2024
|11. Apr. 2024
Basiswährung: EUR