FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|515
|495
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|87.0 B
|87.0 B
|31. Juli 2026
|17.4 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.5 x
|2.5 x
|31. Juli 2026
|13.9%
|13.9%
|31. Juli 2026
|10.5%
|10.5%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-16.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|22.47%
|22.46%
|0.01%
|Schweiz
|Europa
|14.65%
|14.65%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|14.58%
|14.58%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|13.14%
|13.13%
|0.01%
|Niederlande
|Europa
|9.04%
|9.04%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|6.11%
|6.14%
|-0.03%
|Italien
|Europa
|5.72%
|5.72%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|4.98%
|4.98%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|2.52%
|2.52%
|0.00%
|Finnland
|Europa
|1.85%
|1.84%
|0.01%
|Belgien
|Europa
|1.84%
|1.84%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.91%
|0.91%
|0.00%
|Polen
|Europa
|0.74%
|0.74%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|0.59%
|0.59%
|0.00%
|Irland
|Europa
|0.56%
|0.56%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|4.26058%
|Technology
|NL
|EUR 329'336'780.20
|229'631
|HSBC Holdings PLC
|2.43374%
|Financials
|GB
|EUR 188'124'392.68
|10'205'400
|Roche Holding AG
|2.05648%
|Health Care
|CH
|EUR 158'962'877.58
|418'470
|Novartis AG
|1.95559%
|Health Care
|CH
|EUR 151'164'495.77
|1'111'468
|Nestle SA
|1.72376%
|Consumer Staples
|CH
|EUR 133'244'535.07
|1'531'058
|Shell PLC
|1.71091%
|Energy
|GB
|EUR 132'251'091.08
|3'341'752
|AstraZeneca PLC
|1.70501%
|Health Care
|GB
|EUR 131'794'946.72
|892'006
|Siemens AG
|1.59589%
|Industrials
|DE
|EUR 123'360'331.30
|436'442
|Banco Santander SA
|1.37238%
|Financials
|ES
|EUR 106'082'997.86
|8'612'031
|Allianz SE
|1.26583%
|Financials
|DE
|EUR 97'847'070.00
|226'236
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 61.1140
|CHF 57.5900
|13. Aug. 2026
|EUR 61.2392
|CHF 57.5300
|12. Aug. 2026
|EUR 61.2227
|CHF 57.4400
|11. Aug. 2026
|EUR 61.3404
|CHF 57.5400
|10. Aug. 2026
|EUR 61.3390
|CHF 57.4100
|07. Aug. 2026
|EUR 61.3199
|CHF 57.5000
|06. Aug. 2026
|EUR 61.1303
|CHF 57.3700
|05. Aug. 2026
|EUR 61.0015
|CHF 57.0800
|04. Aug. 2026
|EUR 60.9620
|CHF 56.9900
|03. Aug. 2026
|EUR 60.5139
|CHF 56.6000
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange