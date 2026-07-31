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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Accumulating (VFEA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'306 2'290 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41.0 B 41.5 B 31. Juli 2026
    16.4 x 16.4 x 31. Juli 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Juli 2026
    17.3% 17.3% 31. Juli 2026
    14.8% 14.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 33.78% 33.82% -0.04%
    ChinaSchwellenmärkte 26.14% 26.18% -0.04%
    IndienSchwellenmärkte 16.02% 15.95% 0.07%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.22% 4.22% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.72% 3.72% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.20% 3.20% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte 2.24% 2.25% -0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.61% 1.61% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 1.03% 1.03% 0.00%
    GriechenlandEuropa 0.82% 0.82% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.69% 0.69% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.65% 0.65% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.64% 0.63% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.98565% Technology TW $ 1'013'424'750.15 13'506'340
    Tencent Holdings Ltd 3.52822% Technology HK $ 210'506'097.74 3'473'705
    Alibaba Group Holding Ltd 2.54215% Consumer Discretionary HK $ 151'673'783.16 10'165'514
    MediaTek Inc 1.50536% Technology TW $ 89'815'476.19 816'525
    China Construction Bank Corp 0.96645% Financials HK $ 57'661'947.70 49'094'672
    Delta Electronics Inc 0.91119% Industrials TW $ 54'364'992.73 1'071'355
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.88030% Technology TW $ 52'521'856.54 6'776'263
    Reliance Industries Ltd 0.85798% Energy IN $ 51'190'347.17 3'734'766
    HDFC Bank Ltd 0.83219% Financials IN $ 49'651'276.82 6'332'255
    ICICI Bank Ltd 0.74308% Financials IN $ 44'334'897.35 2'947'063

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 88.10
    Veränderung
    $-0.29-0.32%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 71.74
    Veränderung
    CHF-0.20-0.28%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 89.03
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 72.69
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 73.09
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 58.87
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 15.95
    Veränderung
    +17.91%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 13.82
    Veränderung
    +19.01%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    26'113'402
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 88.0963 CHF 71.7400
    13. Aug. 2026 $ 88.3832 CHF 71.9400
    12. Aug. 2026 $ 88.3934 CHF 72.0400
    11. Aug. 2026 $ 88.1879 CHF 71.9100
    10. Aug. 2026 $ 88.7457 CHF 71.8500
    07. Aug. 2026 $ 87.9919 CHF 71.8400
    06. Aug. 2026 $ 87.9241 CHF 71.6900
    05. Aug. 2026 $ 88.4763 CHF 71.3600
    04. Aug. 2026 $ 87.1280 CHF 71.1300
    03. Aug. 2026 $ 87.2585 CHF 70.4500

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.