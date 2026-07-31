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    • FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

    FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWHDY01
    Vergleichsindex
    FTSE All-World High Dividend Yield Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'368 2'428 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 97.6 B 98.0 B 31. Juli 2026
    16.5 x 16.5 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    14.3% 14.2% 31. Juli 2026
    8.8% 8.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit 9.1% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 40.05% 40.02% 0.03%
    JapanPacific 9.35% 9.35% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6.87% 6.86% 0.01%
    KanadaNordamerika 4.57% 4.57% 0.00%
    SchweizEuropa 4.49% 4.49% 0.00%
    FrankreichEuropa 4.32% 4.31% 0.01%
    AustralienPacific 3.33% 3.33% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.31% 3.32% -0.01%
    DeutschlandEuropa 3.08% 3.08% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 3.07% 3.09% -0.02%
    SpanienEuropa 2.02% 2.04% -0.02%
    ItalienEuropa 1.51% 1.51% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.36% 1.35% 0.01%
    SüdkoreaPacific 1.18% 1.18% 0.00%
    HongkongPacific 1.03% 1.02% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    JPMorgan Chase & Co 2.15127% Financials US $ 304'617'071.74 865'906
    ExxonMobil Holdings Corp 1.48176% Energy US $ 209'814'155.52 1'349'808
    Johnson & Johnson 1.41382% Health Care US $ 200'194'738.05 780'943
    Cisco Systems Inc 1.04844% Telecommunications US $ 148'457'456.84 1'279'916
    AbbVie Inc 1.01647% Health Care US $ 143'930'902.98 573'567
    Bank of America Corp 0.93597% Financials US $ 132'531'617.40 2'139'332
    UnitedHealth Group Inc 0.85628% Health Care US $ 121'248'052.80 292'587
    Chevron Corp 0.83693% Energy US $ 118'508'193.72 602'084
    HSBC Holdings PLC 0.83251% Financials GB $ 117'882'104.50 5'558'112
    Coca-Cola Co/The 0.77746% Consumer Staples US $ 110'087'053.55 1'256'845

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 108.78
    Veränderung
    +$ 0.200.19%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 88.45
    Veränderung
    +CHF 0.080.09%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 108.78
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 88.45
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 85.68
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 68.82
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 23.10
    Veränderung
    +21.24%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 19.64
    Veränderung
    +22.20%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    30'582'678
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    17. Apr. 2025

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 108.7832 CHF 88.4500
    13. Aug. 2026 $ 108.5823 CHF 88.3700
    12. Aug. 2026 $ 108.4030 CHF 88.1700
    11. Aug. 2026 $ 108.1492 CHF 87.9700
    10. Aug. 2026 $ 108.2575 CHF 87.4000
    07. Aug. 2026 $ 108.0427 CHF 87.5300
    06. Aug. 2026 $ 107.6464 CHF 87.5700
    05. Aug. 2026 $ 107.8034 CHF 87.3000
    04. Aug. 2026 $ 107.4366 CHF 87.0000
    03. Aug. 2026 $ 106.9023 CHF 86.5800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.