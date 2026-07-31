FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|2'368
|2'428
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|97.6 B
|98.0 B
|31. Juli 2026
|16.5 x
|16.5 x
|31. Juli 2026
|2.3 x
|2.3 x
|31. Juli 2026
|14.3%
|14.2%
|31. Juli 2026
|8.8%
|8.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|9.1%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|40.05%
|40.02%
|0.03%
|Japan
|Pacific
|9.35%
|9.35%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|6.87%
|6.86%
|0.01%
|Kanada
|Nordamerika
|4.57%
|4.57%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|4.49%
|4.49%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|4.32%
|4.31%
|0.01%
|Australien
|Pacific
|3.33%
|3.33%
|0.00%
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|3.31%
|3.32%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|3.08%
|3.08%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|3.07%
|3.09%
|-0.02%
|Spanien
|Europa
|2.02%
|2.04%
|-0.02%
|Italien
|Europa
|1.51%
|1.51%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.36%
|1.35%
|0.01%
|Südkorea
|Pacific
|1.18%
|1.18%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|1.03%
|1.02%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|JPMorgan Chase & Co
|2.15127%
|Financials
|US
|$ 304'617'071.74
|865'906
|ExxonMobil Holdings Corp
|1.48176%
|Energy
|US
|$ 209'814'155.52
|1'349'808
|Johnson & Johnson
|1.41382%
|Health Care
|US
|$ 200'194'738.05
|780'943
|Cisco Systems Inc
|1.04844%
|Telecommunications
|US
|$ 148'457'456.84
|1'279'916
|AbbVie Inc
|1.01647%
|Health Care
|US
|$ 143'930'902.98
|573'567
|Bank of America Corp
|0.93597%
|Financials
|US
|$ 132'531'617.40
|2'139'332
|UnitedHealth Group Inc
|0.85628%
|Health Care
|US
|$ 121'248'052.80
|292'587
|Chevron Corp
|0.83693%
|Energy
|US
|$ 118'508'193.72
|602'084
|HSBC Holdings PLC
|0.83251%
|Financials
|GB
|$ 117'882'104.50
|5'558'112
|Coca-Cola Co/The
|0.77746%
|Consumer Staples
|US
|$ 110'087'053.55
|1'256'845
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
17. Apr. 2025
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 108.7832
|CHF 88.4500
|13. Aug. 2026
|$ 108.5823
|CHF 88.3700
|12. Aug. 2026
|$ 108.4030
|CHF 88.1700
|11. Aug. 2026
|$ 108.1492
|CHF 87.9700
|10. Aug. 2026
|$ 108.2575
|CHF 87.4000
|07. Aug. 2026
|$ 108.0427
|CHF 87.5300
|06. Aug. 2026
|$ 107.6464
|CHF 87.5700
|05. Aug. 2026
|$ 107.8034
|CHF 87.3000
|04. Aug. 2026
|$ 107.4366
|CHF 87.0000
|03. Aug. 2026
|$ 106.9023
|CHF 86.5800
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, USD, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.