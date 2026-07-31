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    • FTSE Emerging Markets UCITS ETF

    FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWALENU
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 2'306 2'290 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41.0 B 41.5 B 31. Juli 2026
    16.4 x 16.4 x 31. Juli 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Juli 2026
    17.3% 17.3% 31. Juli 2026
    14.8% 14.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 33.78% 33.82% -0.04%
    ChinaSchwellenmärkte 26.14% 26.18% -0.04%
    IndienSchwellenmärkte 16.02% 15.95% 0.07%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.22% 4.22% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.72% 3.72% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3.20% 3.20% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte 2.24% 2.25% -0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.61% 1.61% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 1.03% 1.03% 0.00%
    GriechenlandEuropa 0.82% 0.82% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.69% 0.69% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.65% 0.65% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.64% 0.63% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16.98565% Technology TW $ 1'013'424'750.15 13'506'340
    Tencent Holdings Ltd 3.52822% Technology HK $ 210'506'097.74 3'473'705
    Alibaba Group Holding Ltd 2.54215% Consumer Discretionary HK $ 151'673'783.16 10'165'514
    MediaTek Inc 1.50536% Technology TW $ 89'815'476.19 816'525
    China Construction Bank Corp 0.96645% Financials HK $ 57'661'947.70 49'094'672
    Delta Electronics Inc 0.91119% Industrials TW $ 54'364'992.73 1'071'355
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.88030% Technology TW $ 52'521'856.54 6'776'263
    Reliance Industries Ltd 0.85798% Energy IN $ 51'190'347.17 3'734'766
    HDFC Bank Ltd 0.83219% Financials IN $ 49'651'276.82 6'332'255
    ICICI Bank Ltd 0.74308% Financials IN $ 44'334'897.35 2'947'063

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 82.64
    Veränderung
    $-0.27-0.32%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 67.14
    Veränderung
    CHF-0.51-0.75%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 84.09
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 68.07
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 70.08
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 56.40
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 14.01
    Veränderung
    +16.66%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 11.67
    Veränderung
    +17.14%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    44'596'247
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 82.6416 CHF 67.1400
    13. Aug. 2026 $ 82.9107 CHF 67.6500
    12. Aug. 2026 $ 82.9203 CHF 67.5500
    11. Aug. 2026 $ 82.7275 CHF 67.2300
    10. Aug. 2026 $ 83.2508 CHF 67.3500
    07. Aug. 2026 $ 82.5437 CHF 67.3100
    06. Aug. 2026 $ 82.4800 CHF 67.2900
    05. Aug. 2026 $ 82.9981 CHF 66.9900
    04. Aug. 2026 $ 81.7333 CHF 66.8400
    03. Aug. 2026 $ 81.8557 CHF 65.9300

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.08%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.5710 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.2624 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3273 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.5306 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.5803 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3174 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.1657 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.6505 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.4886 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.1507 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.