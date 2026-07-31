FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|2'368
|2'428
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|97.6 B
|98.0 B
|31. Juli 2026
|16.5 x
|16.5 x
|31. Juli 2026
|2.3 x
|2.3 x
|31. Juli 2026
|14.3%
|14.2%
|31. Juli 2026
|8.8%
|8.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|9.1%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|40.05%
|40.02%
|0.03%
|Japan
|Pacific
|9.35%
|9.35%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|6.87%
|6.86%
|0.01%
|Kanada
|Nordamerika
|4.57%
|4.57%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|4.49%
|4.49%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|4.32%
|4.31%
|0.01%
|Australien
|Pacific
|3.33%
|3.33%
|0.00%
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|3.31%
|3.32%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|3.08%
|3.08%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|3.07%
|3.09%
|-0.02%
|Spanien
|Europa
|2.02%
|2.04%
|-0.02%
|Italien
|Europa
|1.51%
|1.51%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.36%
|1.35%
|0.01%
|Südkorea
|Pacific
|1.18%
|1.18%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|1.03%
|1.02%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|JPMorgan Chase & Co
|2.15127%
|Financials
|US
|$ 304'617'071.74
|865'906
|ExxonMobil Holdings Corp
|1.48176%
|Energy
|US
|$ 209'814'155.52
|1'349'808
|Johnson & Johnson
|1.41382%
|Health Care
|US
|$ 200'194'738.05
|780'943
|Cisco Systems Inc
|1.04844%
|Telecommunications
|US
|$ 148'457'456.84
|1'279'916
|AbbVie Inc
|1.01647%
|Health Care
|US
|$ 143'930'902.98
|573'567
|Bank of America Corp
|0.93597%
|Financials
|US
|$ 132'531'617.40
|2'139'332
|UnitedHealth Group Inc
|0.85628%
|Health Care
|US
|$ 121'248'052.80
|292'587
|Chevron Corp
|0.83693%
|Energy
|US
|$ 118'508'193.72
|602'084
|HSBC Holdings PLC
|0.83251%
|Financials
|GB
|$ 117'882'104.50
|5'558'112
|Coca-Cola Co/The
|0.77746%
|Consumer Staples
|US
|$ 110'087'053.55
|1'256'845
-
Auflegungsdatum
21. Mai 2013
Notierungsdatum
18. Juni 2013
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 94.6296
|CHF 76.8400
|13. Aug. 2026
|$ 94.4548
|CHF 76.8100
|12. Aug. 2026
|$ 94.2989
|CHF 76.6900
|11. Aug. 2026
|$ 94.0781
|CHF 76.7100
|10. Aug. 2026
|$ 94.1723
|CHF 76.2900
|07. Aug. 2026
|$ 93.9854
|CHF 76.0400
|06. Aug. 2026
|$ 93.6407
|CHF 76.1800
|05. Aug. 2026
|$ 93.7773
|CHF 75.6800
|04. Aug. 2026
|$ 93.4582
|CHF 75.7200
|03. Aug. 2026
|$ 92.9934
|CHF 75.3900
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.48%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|$ 0.9263
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.4290
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.4600
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.4800
|18. Sept. 2025
|19. Sept. 2025
|01. Okt. 2025
|Einkommen
|$ 0.8841
|19. Juni 2025
|20. Juni 2025
|02. Juli 2025
|Einkommen
|$ 0.4480
|20. März 2025
|21. März 2025
|02. Apr. 2025
|Einkommen
|$ 0.4296
|12. Dez. 2024
|13. Dez. 2024
|27. Dez. 2024
|Einkommen
|$ 0.4947
|12. Sept. 2024
|13. Sept. 2024
|25. Sept. 2024
|Einkommen
|$ 0.8040
|13. Juni 2024
|14. Juni 2024
|26. Juni 2024
|Einkommen
|$ 0.3654
|14. März 2024
|15. März 2024
|27. März 2024
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.