  • Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • FTSE All-World UCITS ETF

    FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VWRL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien
    ""

    Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage

    Jetzt über einen Online-Broker investieren

    Mehr erfahren

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT01U
    Vergleichsindex
    FTSE All-World Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'782 4'264 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 184.6 B 185.4 B 31. Juli 2026
    21.1 x 21.0 x 31. Juli 2026
    3.5 x 3.5 x 31. Juli 2026
    18.7% 18.7% 31. Juli 2026
    19.8% 19.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 61.70% 61.74% -0.04%
    JapanPacific 5.90% 5.90% 0.00%
    TaiwanSchwellenmärkte 3.38% 3.39% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.18% 3.12% 0.06%
    KanadaNordamerika 2.91% 2.89% 0.02%
    SüdkoreaPacific 2.90% 2.89% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 2.61% 2.62% -0.01%
    SchweizEuropa 2.04% 2.03% 0.01%
    FrankreichEuropa 2.02% 2.02% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.82% 1.82% 0.00%
    IndienSchwellenmärkte 1.59% 1.60% -0.01%
    AustralienPacific 1.54% 1.56% -0.02%
    NiederlandeEuropa 1.26% 1.25% 0.01%
    SpanienEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    ItalienEuropa 0.80% 0.79% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.44300% Technology US $ 3'557'414'063.50 17'720'618
    Apple Inc 4.23463% Technology US $ 3'390'577'934.31 10'975'941
    Microsoft Corp 3.27071% Technology US $ 2'618'784'567.36 5'635'188
    Amazon.com Inc 2.49844% Consumer Discretionary US $ 2'000'448'231.54 7'365'963
    Alphabet Inc 1.99114% Technology US $ 1'594'260'461.25 4'476'625
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.72824% Technology TW $ 1'383'763'420.90 18'442'000
    Broadcom Inc 1.71819% Technology US $ 1'375'716'298.56 3'534'002
    Alphabet Inc 1.58494% Technology US $ 1'269'027'750.20 3'558'188
    Meta Platforms Inc 1.16065% Technology US $ 929'309'322.48 1'669'288
    JPMorgan Chase & Co 0.88897% Financials US $ 711'779'521.32 2'023'308

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 189.50
    Veränderung
    $-0.04-0.02%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 153.80
    Veränderung
    CHF-0.22-0.14%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 189.54
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 154.02
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 154.30
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 123.56
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 35.23
    Veränderung
    +18.59%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 30.46
    Veränderung
    +19.78%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    143'160'496
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 189.5030 CHF 153.8000
    13. Aug. 2026 $ 189.5393 CHF 154.0200
    12. Aug. 2026 $ 188.4290 CHF 153.2200
    11. Aug. 2026 $ 187.8355 CHF 152.8600
    10. Aug. 2026 $ 188.3071 CHF 152.5400
    07. Aug. 2026 $ 188.1230 CHF 152.3200
    06. Aug. 2026 $ 187.0532 CHF 152.2600
    05. Aug. 2026 $ 187.6391 CHF 151.7800
    04. Aug. 2026 $ 186.9909 CHF 151.3600
    03. Aug. 2026 $ 184.6430 CHF 149.2800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.28%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.9055 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.4576 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.5459 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.4227 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8684 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4645 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4466 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.4850 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.7889 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3849 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.