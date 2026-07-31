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    • S&P 500 UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2012
    Notierungsdatum
    23. Mai 2012
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 434.8 B 434.8 B 31. Juli 2026
    25.1 x 25.1 x 31. Juli 2026
    5.2 x 5.2 x 31. Juli 2026
    29.0% 29.0% 31. Juli 2026
    23.8% 23.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -10.7% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.54191% Information Technology US $ 6'496'110'002.25 32'359'203
    Apple Inc 7.03762% Information Technology US $ 6'061'749'888.39 19'623'029
    Microsoft Corp 5.35494% Information Technology US $ 4'612'393'866.16 9'925'103
    Amazon.com Inc 4.12361% Consumer Discretionary US $ 3'551'809'602.44 13'078'318
    Alphabet Inc 3.24018% Communication Services US $ 2'790'881'121.96 7'836'692
    Broadcom Inc 2.85889% Information Technology US $ 2'462'466'160.32 6'325'694
    Alphabet Inc 2.61348% Communication Services US $ 2'251'080'287.75 6'311'735
    Meta Platforms Inc 1.89640% Communication Services US $ 1'633'432'233.51 2'934'081
    JPMorgan Chase & Co 1.46209% Financials US $ 1'259'352'968.97 3'579'843
    Berkshire Hathaway Inc 1.45449% Financials US $ 1'252'799'825.50 2'449'075

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 147.60
    Veränderung
    $-0.24-0.16%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 119.78
    Veränderung
    CHF-0.18-0.15%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 147.83
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 119.96
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 120.15
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 96.75
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 27.68
    Veränderung
    +18.73%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 23.21
    Veränderung
    +19.35%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    365'325'810
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2012

    Notierungsdatum

    30. Jan. 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 147.5995 CHF 119.7800
    13. Aug. 2026 $ 147.8349 CHF 119.9600
    12. Aug. 2026 $ 146.8757 CHF 119.1800
    11. Aug. 2026 $ 146.4866 CHF 119.1000
    10. Aug. 2026 $ 146.9555 CHF 119.0600
    07. Aug. 2026 $ 147.0301 CHF 118.7600
    06. Aug. 2026 $ 146.1210 CHF 118.8000
    05. Aug. 2026 $ 146.3783 CHF 118.5400
    04. Aug. 2026 $ 146.6237 CHF 118.1400
    03. Aug. 2026 $ 144.0459 CHF 116.5200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    0.88%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.3236 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.3296 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.2991 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3012 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.3129 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3206 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3062 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.2845 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.2593 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3024 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.