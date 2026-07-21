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    • U.K. Government Bond Index Fund

    U.K. Government Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGUIG)

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