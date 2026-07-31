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    • European Stock Index Fund

    European Stock Index Fund - EUR Acc (VANEINI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Juni 2000
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 407 396 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 89.4 B 89.4 B 31. Juli 2026
    17.7 x 17.7 x 31. Juli 2026
    2.5 x 2.5 x 31. Juli 2026
    13.9% 13.9% 31. Juli 2026
    10.5% 10.5% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 21.85% 21.84% 0.01%
    FrankreichEuropa 15.22% 15.22% 0.00%
    SchweizEuropa 14.67% 14.67% 0.00%
    DeutschlandEuropa 13.41% 13.41% 0.00%
    NiederlandeEuropa 9.82% 9.82% 0.00%
    SpanienEuropa 6.10% 6.12% -0.02%
    SchwedenEuropa 5.26% 5.25% 0.01%
    ItalienEuropa 5.08% 5.07% 0.01%
    DänemarkEuropa 2.60% 2.60% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.87% 1.87% 0.00%
    BelgienEuropa 1.77% 1.77% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.89% 0.88% 0.01%
    IrlandEuropa 0.61% 0.61% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.55% 0.55% 0.00%
    PortugalEuropa 0.31% 0.31% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 4.31814% Information Technology NL EUR 375'431'725.03 227'518
    HSBC Holdings PLC 2.45697% Financials GB EUR 213'616'414.92 10'071'961
    Roche Holding AG 2.07037% Health Care CH EUR 180'004'056.12 411'856
    Novartis AG 1.93188% Health Care CH EUR 167'963'250.23 1'073'386
    Nestle SA 1.73931% Consumer Staples CH EUR 151'221'003.03 1'510'250
    AstraZeneca PLC 1.73303% Health Care GB EUR 150'674'847.15 886'348
    Shell PLC 1.72420% Energy GB EUR 149'907'545.24 3'292'251
    Siemens AG 1.62871% Industrials DE EUR 141'605'072.60 435'436
    Banco Santander SA 1.36828% Financials ES EUR 118'962'320.87 8'393'899
    SAP SE 1.27712% Information Technology DE EUR 111'036'421.04 612'045

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 43.28
    Veränderung
    EUR-0.08-0.18%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 43.38
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 34.80
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 8.58
    Veränderung
    +19.79%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Juni 2000

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 43.2756
    13. Aug. 2026 EUR 43.3523
    12. Aug. 2026 EUR 43.3294
    11. Aug. 2026 EUR 43.3804
    10. Aug. 2026 EUR 43.3791
    07. Aug. 2026 EUR 43.3520
    06. Aug. 2026 EUR 43.2048
    05. Aug. 2026 EUR 43.1369
    04. Aug. 2026 EUR 43.1181
    03. Aug. 2026 EUR 42.8017

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.69%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEINI
    • Citi:VA66
    • ISIN:IE0007987708
    • MEX ID:VGIIE
    • SEDOL:0798770

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.