Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc (VANEMEI)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'200
|1'177
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|66.4 B
|66.7 B
|31. Juli 2026
|14.7 x
|14.7 x
|31. Juli 2026
|2.7 x
|2.7 x
|31. Juli 2026
|16.0%
|16.0%
|31. Juli 2026
|19.0%
|19.0%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-34.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|27.34%
|27.34%
|0.00%
|Südkorea
|Pacific
|23.72%
|23.72%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|19.04%
|19.03%
|0.01%
|Indien
|Schwellenmärkte
|11.09%
|11.10%
|-0.01%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|3.77%
|3.77%
|0.00%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|2.92%
|2.92%
|0.00%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|2.39%
|2.40%
|-0.01%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|1.66%
|1.66%
|0.00%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.13%
|1.13%
|0.00%
|Polen
|Europa
|1.01%
|1.00%
|0.01%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|0.90%
|0.90%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|0.70%
|0.96%
|-0.26%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.52%
|0.52%
|0.00%
|Griechenland
|Europa
|0.51%
|0.51%
|0.00%
|Katar
|Schwellenmärkte
|0.48%
|0.48%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|15.15559%
|Information Technology
|TW
|EUR 3'292'881'080.79
|43'885'618
|Samsung Electronics Co Ltd
|7.06056%
|Information Technology
|KR
|EUR 1'534'060'715.79
|8'331'849
|SK hynix Inc
|5.45726%
|Information Technology
|KR
|EUR 1'185'709'205.30
|983'973
|Tencent Holdings Ltd
|3.06060%
|Communication Services
|HK
|EUR 664'982'818.20
|10'973'336
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.04834%
|Consumer Discretionary
|HK
|EUR 445'045'464.19
|29'827'936
|MediaTek Inc
|1.30193%
|Information Technology
|TW
|EUR 282'872'028.68
|2'571'629
|Samsung Electronics Co Ltd
|0.88136%
|Information Technology
|KR
|EUR 191'493'944.73
|1'429'387
|China Construction Bank Corp
|0.81178%
|Financials
|HK
|EUR 176'375'912.62
|150'170'397
|Delta Electronics Inc
|0.81060%
|Information Technology
|TW
|EUR 176'121'050.78
|3'470'766
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.77685%
|Information Technology
|TW
|EUR 168'787'472.01
|21'776'616
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 308.4714
|13. Aug. 2026
|EUR 308.3837
|12. Aug. 2026
|EUR 305.9772
|11. Aug. 2026
|EUR 302.8570
|10. Aug. 2026
|EUR 303.4531
|07. Aug. 2026
|EUR 301.1543
|06. Aug. 2026
|EUR 301.6859
|05. Aug. 2026
|EUR 306.3892
|04. Aug. 2026
|EUR 300.6301
|03. Aug. 2026
|EUR 300.8935
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.97%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR