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    • ESG Developed World All Cap Equity Index Fund

    ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Acc (VGSGSAG)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
    • Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2011
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed All Cap Choice Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'394 4'368 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 144.5 B 144.5 B 31. Juli 2026
    21.7 x 21.7 x 31. Juli 2026
    3.8 x 3.7 x 31. Juli 2026
    19.6% 19.6% 31. Juli 2026
    21.3% 21.3% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -21.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71.10% 71.16% -0.06%
    JapanPacific 6.57% 6.56% 0.01%
    SüdkoreaPacific 3.50% 3.50% 0.00%
    KanadaNordamerika 2.52% 2.52% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 2.51% 2.43% 0.08%
    SchweizEuropa 2.23% 2.23% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.89% 1.89% 0.00%
    AustralienPacific 1.56% 1.57% -0.01%
    NiederlandeEuropa 1.54% 1.54% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.23% 1.23% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.93% 0.93% 0.00%
    SpanienEuropa 0.77% 0.77% 0.00%
    ItalienEuropa 0.76% 0.77% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.48% 0.48% 0.00%
    HongkongPacific 0.47% 0.46% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.61640% Technology US £ 400'757'827.25 1'996'303
    Apple Inc 5.35744% Technology US £ 382'279'831.92 1'237'512
    Microsoft Corp 4.13801% Technology US £ 295'267'287.52 635'366
    Amazon.com Inc 3.15870% Consumer Discretionary US £ 225'388'587.28 829'916
    Alphabet Inc 2.48714% Technology US £ 177'469'906.77 498'329
    Broadcom Inc 2.17155% Technology US £ 154'950'957.60 398'045
    Alphabet Inc 2.03596% Technology US £ 145'276'027.75 407'335
    Meta Platforms Inc 1.46641% Technology US £ 104'635'871.34 187'954
    JPMorgan Chase & Co 1.12708% Financials US £ 80'423'063.69 228'611
    Micron Technology Inc 1.11251% Technology US £ 79'382'889.56 96'452

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 598.04
    Veränderung
    £-2.07-0.34%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 600.11
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 484.94
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 115.17
    Veränderung
    +19.19%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2011

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 598.0440
    13. Aug. 2026 £ 600.1124
    12. Aug. 2026 £ 595.3475
    11. Aug. 2026 £ 593.1317
    10. Aug. 2026 £ 594.3086
    07. Aug. 2026 £ 596.5460
    06. Aug. 2026 £ 593.2096
    05. Aug. 2026 £ 594.6724
    04. Aug. 2026 £ 594.2974
    03. Aug. 2026 £ 585.6253

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.08%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VGSGSAG
    • Citi:0GDT
    • ISIN:IE00B76VTN11
    • MEX ID:VINGUA
    • SEDOL:B76VTN1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.