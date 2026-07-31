ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'394
|4'368
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|169.0 B
|169.0 B
|31. Juli 2026
|21.7 x
|21.7 x
|31. Juli 2026
|3.8 x
|3.7 x
|31. Juli 2026
|19.6%
|19.6%
|31. Juli 2026
|21.3%
|21.3%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-21.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|71.10%
|71.16%
|-0.06%
|Japan
|Pacific
|6.57%
|6.56%
|0.01%
|Südkorea
|Pacific
|3.50%
|3.50%
|0.00%
|Kanada
|Nordamerika
|2.52%
|2.52%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|2.51%
|2.43%
|0.08%
|Schweiz
|Europa
|2.23%
|2.23%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|1.89%
|1.89%
|0.00%
|Australien
|Pacific
|1.56%
|1.57%
|-0.01%
|Niederlande
|Europa
|1.54%
|1.54%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.23%
|1.23%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|0.93%
|0.93%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|0.77%
|0.77%
|0.00%
|Italien
|Europa
|0.76%
|0.77%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.48%
|0.48%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.47%
|0.46%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|5.61640%
|Technology
|US
|EUR 400'757'827.25
|1'996'303
|Apple Inc
|5.35744%
|Technology
|US
|EUR 382'279'831.92
|1'237'512
|Microsoft Corp
|4.13801%
|Technology
|US
|EUR 295'267'287.52
|635'366
|Amazon.com Inc
|3.15870%
|Consumer Discretionary
|US
|EUR 225'388'587.28
|829'916
|Alphabet Inc
|2.48714%
|Technology
|US
|EUR 177'469'906.77
|498'329
|Broadcom Inc
|2.17155%
|Technology
|US
|EUR 154'950'957.60
|398'045
|Alphabet Inc
|2.03596%
|Technology
|US
|EUR 145'276'027.75
|407'335
|Meta Platforms Inc
|1.46641%
|Technology
|US
|EUR 104'635'871.34
|187'954
|JPMorgan Chase & Co
|1.12708%
|Financials
|US
|EUR 80'423'063.69
|228'611
|Micron Technology Inc
|1.11251%
|Technology
|US
|EUR 79'382'889.56
|96'452
-
Auflegungsdatum
07. Feb. 2011
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 534.8850
|13. Aug. 2026
|EUR 536.8423
|12. Aug. 2026
|EUR 532.6951
|11. Aug. 2026
|EUR 530.6894
|10. Aug. 2026
|EUR 531.8036
|07. Aug. 2026
|EUR 532.4467
|06. Aug. 2026
|EUR 529.4137
|05. Aug. 2026
|EUR 530.4038
|04. Aug. 2026
|EUR 530.1647
|03. Aug. 2026
|EUR 522.5095
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.34%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR