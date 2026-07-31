Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'964
|3'877
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|5.0 B
|5.0 B
|31. Juli 2026
|17.6 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.0 x
|2.0 x
|31. Juli 2026
|10.1%
|10.1%
|31. Juli 2026
|9.7%
|9.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.7%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|63.84%
|63.86%
|-0.02%
|Japan
|Pacific
|12.07%
|12.07%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|4.20%
|4.17%
|0.03%
|Kanada
|Nordamerika
|4.00%
|3.98%
|0.02%
|Australien
|Pacific
|3.31%
|3.31%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.52%
|1.54%
|-0.02%
|Israel
|Naher Osten
|1.43%
|1.43%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|1.38%
|1.39%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|1.29%
|1.29%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.20%
|1.21%
|-0.01%
|Italien
|Europa
|0.84%
|0.84%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.75%
|0.74%
|0.01%
|Singapur
|Pacific
|0.71%
|0.72%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.59%
|0.59%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.52%
|0.52%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Sandisk Corp
|1.63339%
|Information Technology
|US
|EUR 128'730'675.78
|105'966
|ATI Inc
|0.23896%
|Industrials
|US
|EUR 18'833'221.44
|100'476
|nVent Electric PLC
|0.23245%
|Industrials
|US
|EUR 18'319'768.53
|119'091
|Carpenter Technology Corp
|0.22970%
|Industrials
|US
|EUR 18'103'395.42
|34'837
|Tenet Healthcare Corp
|0.20693%
|Health Care
|US
|EUR 16'308'722.58
|64'011
|US Foods Holding Corp
|0.20606%
|Consumer Staples
|US
|EUR 16'239'853.14
|161'446
|Woodward Inc
|0.20071%
|Industrials
|US
|EUR 15'818'166.00
|43'848
|Viatris Inc
|0.19093%
|Health Care
|US
|EUR 15'047'638.12
|856'927
|MKS Instruments Inc
|0.18674%
|Information Technology
|US
|EUR 14'717'231.10
|49'478
|Guardant Health Inc
|0.18358%
|Health Care
|US
|EUR 14'468'136.85
|89'315
-
Auflegungsdatum
11. Dez. 2012
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 442.4570
|13. Aug. 2026
|EUR 441.2793
|12. Aug. 2026
|EUR 438.6400
|11. Aug. 2026
|EUR 436.4177
|10. Aug. 2026
|EUR 434.9779
|07. Aug. 2026
|EUR 436.4272
|06. Aug. 2026
|EUR 433.2137
|05. Aug. 2026
|EUR 434.5365
|04. Aug. 2026
|EUR 435.6368
|03. Aug. 2026
|EUR 428.8886
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.76%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR