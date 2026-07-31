  • Produktart

    Anlageklasse

    Anlagefokus

  • Wissen
  • Wie investieren

  • Wir stellen uns vor

    Betrugsprävention""
    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator
    ""

    Legen Sie einen Sparplan an oder tätigen Sie eine Einmalanlage

    Jetzt über einen Online-Broker investieren

    Mehr erfahren

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    29. März 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 168 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 58.9 B 58.9 B 31. Juli 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Juli 2026
    1.9 x 1.9 x 31. Juli 2026
    10.7% 10.7% 31. Juli 2026
    17.5% 17.5% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.59679% Financials JP EUR 214'984'298.89 11'028'937
    Toyota Motor Corp 3.50314% Consumer Discretionary JP EUR 163'836'163.09 9'786'170
    Tokyo Electron Ltd 2.99666% Information Technology JP EUR 140'148'792.01 462'608
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.98604% Financials JP EUR 139'652'196.06 3'754'589
    Advantest Corp 2.86696% Information Technology JP EUR 134'082'928.05 755'800
    Hitachi Ltd 2.80709% Industrials JP EUR 131'282'894.25 4'566'270
    Sony Group Corp 2.66645% Consumer Discretionary JP EUR 124'705'391.87 6'032'630
    SoftBank Group Corp 2.35354% Communication Services JP EUR 110'071'381.64 3'833'588
    Mizuho Financial Group Inc 2.32819% Financials JP EUR 108'885'768.01 2'442'448
    Recruit Holdings Co Ltd 2.00447% Industrials JP EUR 93'745'720.97 1'368'436

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 398.72
    Veränderung
    +EUR 1.250.32%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 398.72
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 298.11
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 100.61
    Veränderung
    +25.23%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    29. März 2006

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 398.7185
    13. Aug. 2026 EUR 397.4637
    12. Aug. 2026 EUR 393.7538
    11. Aug. 2026 EUR 389.8183
    10. Aug. 2026 EUR 390.2326
    07. Aug. 2026 EUR 389.5160
    06. Aug. 2026 EUR 387.4043
    05. Aug. 2026 EUR 388.6661
    04. Aug. 2026 EUR 380.6446
    03. Aug. 2026 EUR 383.1717

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.75%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANSTKE
    • Citi:D2J9
    • ISIN:IE0007286036
    • MEX ID:VIJSXE
    • SEDOL:0728603

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.