ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|1'132
|3'024
|30. Juni 2026
|3.8%
|3.8%
|31. Juli 2026
|3.2%
|3.0%
|31. Juli 2026
|5.2 Jahre
|5.2 Jahre
|31. Juli 2026
|A-
|A-
|31. Juli 2026
|4.5 Jahre
|4.5 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|25.54%
|25.32%
|0.22%
|Frankreich
|Europa
|17.60%
|17.80%
|-0.20%
|Deutschland
|Europa
|12.08%
|11.79%
|0.29%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|8.61%
|8.75%
|-0.14%
|Spanien
|Europa
|5.91%
|6.04%
|-0.13%
|Niederlande
|Europa
|5.77%
|5.63%
|0.14%
|Italien
|Europa
|3.64%
|3.57%
|0.07%
|Schweden
|Europa
|2.90%
|3.18%
|-0.28%
|Schweiz
|Europa
|2.63%
|2.18%
|0.45%
|Dänemark
|Europa
|2.44%
|2.49%
|-0.05%
|Japan
|Pacific
|1.92%
|2.06%
|-0.14%
|Australien
|Pacific
|1.69%
|1.70%
|-0.01%
|Belgien
|Europa
|1.36%
|1.24%
|0.12%
|Finnland
|Europa
|1.28%
|1.07%
|0.21%
|Österreich
|Europa
|1.13%
|1.21%
|-0.08%
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|Fonds
|AAA
|0.52%
|AA
|9.70%
|A
|44.49%
|BBB
|45.02%
|Nicht bewertet
|0.27%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Corporate-Industrials
|45.78%
|Corporate-Utilities
|2.64%
|Corporate-Financial Institutions
|51.30%
|Barmittel
|0.27%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.27%
|1 - 5 Jahre
|49.62%
|5 - 10 Jahre
|38.21%
|10 - 15 Jahre
|7.11%
|15 - 20 Jahre
|2.13%
|20 - 25 Jahre
|0.54%
|Über 25 Jahre
|2.12%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|Mercedes-Benz Group AG
|0.33344%
|EUR 436'675.77
|450'000
|1.38%
|11. Mai 2028
|Deutsche Lufthansa AG
|0.30948%
|EUR 405'292.90
|400'000
|4.00%
|21. Mai 2030
|Pluxee NV
|0.30531%
|EUR 399'841.98
|400'000
|3.50%
|04. Sept. 2028
|Credit Agricole SA/London
|0.29275%
|EUR 383'393.48
|400'000
|1.75%
|05. März 2029
|Banque Federative du Credit Mutuel SA
|0.28750%
|EUR 376'511.49
|400'000
|0.63%
|03. Nov. 2028
|Morgan Stanley
|0.24473%
|EUR 320'498.76
|300'000
|5.15%
|25. Jan. 2034
|Banco Santander SA
|0.24139%
|EUR 316'129.46
|300'000
|4.88%
|18. Okt. 2031
|Banco Santander SA
|0.23714%
|EUR 310'562.76
|300'000
|5.75%
|23. Aug. 2033
|Danske Bank A/S
|0.23703%
|EUR 310'412.46
|300'000
|4.75%
|21. Juni 2030
|Societe Generale SA
|0.23484%
|EUR 307'548.05
|300'000
|4.75%
|28. Sept. 2029
-
Auflegungsdatum
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 5.1166
|CHF 4.8105
|13. Aug. 2026
|EUR 5.1275
|CHF 4.8078
|12. Aug. 2026
|EUR 5.1216
|CHF 4.7997
|11. Aug. 2026
|EUR 5.1221
|CHF 4.7975
|10. Aug. 2026
|EUR 5.1166
|CHF 4.7847
|07. Aug. 2026
|EUR 5.1251
|CHF 4.7885
|06. Aug. 2026
|EUR 5.1246
|CHF 4.8018
|05. Aug. 2026
|EUR 5.1281
|CHF 4.7852
|04. Aug. 2026
|EUR 5.1244
|CHF 4.7818
|03. Aug. 2026
|EUR 5.1147
|CHF 4.7764
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
3.33%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|EUR 0.0129
|16. Juli 2026
|17. Juli 2026
|29. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.0137
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.0162
|21. Mai 2026
|22. Mai 2026
|03. Juni 2026
|Einkommen
|EUR 0.0129
|16. Apr. 2026
|17. Apr. 2026
|29. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0141
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0155
|19. Feb. 2026
|20. Feb. 2026
|04. März 2026
|Einkommen
|EUR 0.0129
|15. Jan. 2026
|16. Jan. 2026
|28. Jan. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0130
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0162
|20. Nov. 2025
|21. Nov. 2025
|03. Dez. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0134
|16. Okt. 2025
|17. Okt. 2025
|29. Okt. 2025
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange