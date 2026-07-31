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    • ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

    ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
    • Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    15. Nov. 2022
    Notierungsdatum
    17. Nov. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I36950EU
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vergleichsindex
    Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 1'132 3'024 30. Juni 2026
    3.8% 3.8% 31. Juli 2026
    3.2% 3.0% 31. Juli 2026
    5.2 Jahre 5.2 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    4.5 Jahre 4.5 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.3% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 25.54% 25.32% 0.22%
    FrankreichEuropa 17.60% 17.80% -0.20%
    DeutschlandEuropa 12.08% 11.79% 0.29%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 8.61% 8.75% -0.14%
    SpanienEuropa 5.91% 6.04% -0.13%
    NiederlandeEuropa 5.77% 5.63% 0.14%
    ItalienEuropa 3.64% 3.57% 0.07%
    SchwedenEuropa 2.90% 3.18% -0.28%
    SchweizEuropa 2.63% 2.18% 0.45%
    DänemarkEuropa 2.44% 2.49% -0.05%
    JapanPacific 1.92% 2.06% -0.14%
    AustralienPacific 1.69% 1.70% -0.01%
    BelgienEuropa 1.36% 1.24% 0.12%
    FinnlandEuropa 1.28% 1.07% 0.21%
    ÖsterreichEuropa 1.13% 1.21% -0.08%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Mercedes-Benz Group AG 0.33344% EUR 436'675.77 450'000 1.38% 11. Mai 2028
    Deutsche Lufthansa AG 0.30948% EUR 405'292.90 400'000 4.00% 21. Mai 2030
    Pluxee NV 0.30531% EUR 399'841.98 400'000 3.50% 04. Sept. 2028
    Credit Agricole SA/London 0.29275% EUR 383'393.48 400'000 1.75% 05. März 2029
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.28750% EUR 376'511.49 400'000 0.63% 03. Nov. 2028
    Morgan Stanley 0.24473% EUR 320'498.76 300'000 5.15% 25. Jan. 2034
    Banco Santander SA 0.24139% EUR 316'129.46 300'000 4.88% 18. Okt. 2031
    Banco Santander SA 0.23714% EUR 310'562.76 300'000 5.75% 23. Aug. 2033
    Danske Bank A/S 0.23703% EUR 310'412.46 300'000 4.75% 21. Juni 2030
    Societe Generale SA 0.23484% EUR 307'548.05 300'000 4.75% 28. Sept. 2029

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 5.12
    Veränderung
    EUR-0.01-0.21%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 4.81
    Veränderung
    +CHF 0.000.06%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.25
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 4.92
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 5.07
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.64
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.18
    Veränderung
    +3.47%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 0.29
    Veränderung
    +5.80%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    2'307'704
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    15. Nov. 2022

    Notierungsdatum

    17. Nov. 2022

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 5.1166 CHF 4.8105
    13. Aug. 2026 EUR 5.1275 CHF 4.8078
    12. Aug. 2026 EUR 5.1216 CHF 4.7997
    11. Aug. 2026 EUR 5.1221 CHF 4.7975
    10. Aug. 2026 EUR 5.1166 CHF 4.7847
    07. Aug. 2026 EUR 5.1251 CHF 4.7885
    06. Aug. 2026 EUR 5.1246 CHF 4.8018
    05. Aug. 2026 EUR 5.1281 CHF 4.7852
    04. Aug. 2026 EUR 5.1244 CHF 4.7818
    03. Aug. 2026 EUR 5.1147 CHF 4.7764

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Monatlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    3.33%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.0129 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0137 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0162 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
    Einkommen EUR 0.0129 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0141 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0155 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
    Einkommen EUR 0.0129 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
    Einkommen EUR 0.0130 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0162 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0134 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF, EUR, GBP

    Basiswährung: EUR

    Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.