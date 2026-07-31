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    • EUR Corporate Bond UCITS ETF

    EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Feb. 2019
    Notierungsdatum
    21. Feb. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I02002EU
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro Corporate Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 3'564 4'150 30. Juni 2026
    3.8% 3.8% 31. Juli 2026
    3.1% 3.0% 31. Juli 2026
    5.2 Jahre 5.2 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    4.5 Jahre 4.5 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.0% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 22.27% 22.30% -0.03%
    FrankreichEuropa 18.45% 18.41% 0.04%
    DeutschlandEuropa 12.76% 12.84% -0.08%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 8.69% 8.29% 0.40%
    SpanienEuropa 5.70% 5.77% -0.07%
    ItalienEuropa 5.67% 5.63% 0.04%
    NiederlandeEuropa 4.82% 5.08% -0.26%
    SchwedenEuropa 2.64% 2.68% -0.04%
    BelgienEuropa 2.16% 1.97% 0.19%
    DänemarkEuropa 2.15% 2.19% -0.04%
    SchweizEuropa 2.04% 2.03% 0.01%
    JapanPacific 2.01% 2.15% -0.14%
    AustralienPacific 1.92% 1.78% 0.14%
    ÖsterreichEuropa 1.25% 1.27% -0.02%
    FinnlandEuropa 1.15% 1.21% -0.06%

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.13715% EUR 8'077'592.31 8'212'000 2.00% 17. März 2028
    ING Groep NV 0.11428% EUR 6'730'603.51 6'600'000 4.50% 23. Mai 2029
    Sky Ltd 0.10997% EUR 6'476'776.09 6'600'000 2.75% 27. Nov. 2029
    Enel SpA 0.10843% EUR 6'385'896.96 6'400'000 3.88% 26. Mai 2033
    Eni SpA 0.10478% EUR 6'170'930.59 6'210'000 3.50% 26. Mai 2031
    Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.10396% EUR 6'122'758.01 6'750'000 2.75% 17. März 2036
    Nestle Finance International Ltd 0.10183% EUR 5'997'363.73 6'050'000 3.00% 23. Jan. 2031
    BNP Paribas SA 0.10051% EUR 5'919'571.46 6'400'000 0.88% 11. Juli 2030
    Morgan Stanley 0.10049% EUR 5'918'704.73 5'964'000 3.96% 21. März 2035
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.09929% EUR 5'847'465.80 6'100'000 0.13% 11. Feb. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 53.43
    Veränderung
    EUR-0.11-0.20%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 50.23
    Veränderung
    +CHF 0.090.18%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 53.83
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 50.23
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 52.40
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 47.71
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 1.43
    Veränderung
    +2.65%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 2.52
    Veränderung
    +5.02%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    50'929'617
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Feb. 2019

    Notierungsdatum

    03. Apr. 2019

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 53.4316 CHF 50.2280
    13. Aug. 2026 EUR 53.5413 CHF 50.1380
    12. Aug. 2026 EUR 53.4802 CHF 50.1290
    11. Aug. 2026 EUR 53.4841 CHF 50.0940
    10. Aug. 2026 EUR 53.4280 CHF 49.9505
    07. Aug. 2026 EUR 53.5146 CHF 49.9960
    06. Aug. 2026 EUR 53.5110 CHF 50.1360
    05. Aug. 2026 EUR 53.5448 CHF 50.0500
    04. Aug. 2026 EUR 53.5071 CHF 49.9435
    03. Aug. 2026 EUR 53.4068 CHF 49.8620

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, CHF

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.