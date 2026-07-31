EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|3'564
|4'150
|30. Juni 2026
|3.8%
|3.8%
|31. Juli 2026
|3.1%
|3.0%
|31. Juli 2026
|5.2 Jahre
|5.2 Jahre
|31. Juli 2026
|A-
|A-
|31. Juli 2026
|4.5 Jahre
|4.5 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.0%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|22.27%
|22.30%
|-0.03%
|Frankreich
|Europa
|18.45%
|18.41%
|0.04%
|Deutschland
|Europa
|12.76%
|12.84%
|-0.08%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|8.69%
|8.29%
|0.40%
|Spanien
|Europa
|5.70%
|5.77%
|-0.07%
|Italien
|Europa
|5.67%
|5.63%
|0.04%
|Niederlande
|Europa
|4.82%
|5.08%
|-0.26%
|Schweden
|Europa
|2.64%
|2.68%
|-0.04%
|Belgien
|Europa
|2.16%
|1.97%
|0.19%
|Dänemark
|Europa
|2.15%
|2.19%
|-0.04%
|Schweiz
|Europa
|2.04%
|2.03%
|0.01%
|Japan
|Pacific
|2.01%
|2.15%
|-0.14%
|Australien
|Pacific
|1.92%
|1.78%
|0.14%
|Österreich
|Europa
|1.25%
|1.27%
|-0.02%
|Finnland
|Europa
|1.15%
|1.21%
|-0.06%
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|AAA
|0.30%
|AA
|7.58%
|A
|42.94%
|BBB
|49.16%
|Nicht bewertet
|0.02%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Corporate-Industrials
|48.83%
|Corporate-Utilities
|8.74%
|Corporate-Financial Institutions
|42.42%
|Barmittel
|0.02%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.02%
|1 - 5 Jahre
|49.05%
|5 - 10 Jahre
|37.58%
|10 - 15 Jahre
|6.52%
|15 - 20 Jahre
|2.12%
|20 - 25 Jahre
|0.93%
|Über 25 Jahre
|3.79%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|Anheuser-Busch InBev SA/NV
|0.13715%
|EUR 8'077'592.31
|8'212'000
|2.00%
|17. März 2028
|ING Groep NV
|0.11428%
|EUR 6'730'603.51
|6'600'000
|4.50%
|23. Mai 2029
|Sky Ltd
|0.10997%
|EUR 6'476'776.09
|6'600'000
|2.75%
|27. Nov. 2029
|Enel SpA
|0.10843%
|EUR 6'385'896.96
|6'400'000
|3.88%
|26. Mai 2033
|Eni SpA
|0.10478%
|EUR 6'170'930.59
|6'210'000
|3.50%
|26. Mai 2031
|Anheuser-Busch InBev SA/NV
|0.10396%
|EUR 6'122'758.01
|6'750'000
|2.75%
|17. März 2036
|Nestle Finance International Ltd
|0.10183%
|EUR 5'997'363.73
|6'050'000
|3.00%
|23. Jan. 2031
|BNP Paribas SA
|0.10051%
|EUR 5'919'571.46
|6'400'000
|0.88%
|11. Juli 2030
|Morgan Stanley
|0.10049%
|EUR 5'918'704.73
|5'964'000
|3.96%
|21. März 2035
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|0.09929%
|EUR 5'847'465.80
|6'100'000
|0.13%
|11. Feb. 2028
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 53.4316
|CHF 50.2280
|13. Aug. 2026
|EUR 53.5413
|CHF 50.1380
|12. Aug. 2026
|EUR 53.4802
|CHF 50.1290
|11. Aug. 2026
|EUR 53.4841
|CHF 50.0940
|10. Aug. 2026
|EUR 53.4280
|CHF 49.9505
|07. Aug. 2026
|EUR 53.5146
|CHF 49.9960
|06. Aug. 2026
|EUR 53.5110
|CHF 50.1360
|05. Aug. 2026
|EUR 53.5448
|CHF 50.0500
|04. Aug. 2026
|EUR 53.5071
|CHF 49.9435
|03. Aug. 2026
|EUR 53.4068
|CHF 49.8620
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, GBP, CHF
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.