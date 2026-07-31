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    • USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

    USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSC)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
    • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Mai 2018
    Notierungsdatum
    24. Mai 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I33680US
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2'104 2'412 30. Juni 2026
    4.9% 4.9% 31. Juli 2026
    4.5% 4.5% 31. Juli 2026
    2.1 Jahre 2.1 Jahre 31. Juli 2026
    A- A- 31. Juli 2026
    1.9 Jahre 1.9 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.3% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 69.40% 69.33% 0.07%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5.80% 5.78% 0.02%
    KanadaNordamerika 3.28% 3.55% -0.27%
    JapanPacific 3.10% 3.21% -0.11%
    DeutschlandEuropa 2.41% 2.26% 0.15%
    FrankreichEuropa 2.39% 2.41% -0.02%
    AustralienPacific 1.86% 2.00% -0.14%
    SüdkoreaPacific 1.68% 1.68% 0.00%
    SpanienEuropa 1.21% 1.17% 0.04%
    SchweizEuropa 0.98% 1.01% -0.03%
    IrlandEuropa 0.96% 0.92% 0.04%
    NiederlandeEuropa 0.90% 0.89% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 0.78% 0.88% -0.10%
    ItalienEuropa 0.53% 0.55% -0.02%
    NeuseelandPacific 0.38% 0.40% -0.02%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0.45715% $ 16'050'473.52 16'140'000 4.13% 15. Juli 2029
    Bank of America Corp 0.27893% $ 9'793'158.64 9'961'000 3.42% 20. Dez. 2028
    CVS Health Corp 0.26131% $ 9'174'549.76 9'230'000 4.30% 25. März 2028
    RTX Corp 0.24109% $ 8'464'445.92 8'555'000 4.13% 16. Nov. 2028
    Bank of America Corp 0.24045% $ 8'442'016.64 8'535'000 4.48% 23. Apr. 2030
    JPMorgan Chase & Co 0.23292% $ 8'177'734.21 8'045'000 5.58% 22. Apr. 2030
    Morgan Stanley 0.22461% $ 7'885'929.17 7'970'000 4.56% 10. Apr. 2030
    Medline Borrower LP 0.22059% $ 7'744'765.84 8'000'000 3.88% 01. Apr. 2029
    Wells Fargo & Co 0.22051% $ 7'742'133.76 7'627'000 5.57% 25. Juli 2029
    JPMorgan Chase & Co 0.21948% $ 7'705'830.14 7'810'000 4.41% 23. Apr. 2030

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 49.18
    Veränderung
    $-0.02-0.05%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 39.93
    Veränderung
    CHF-0.06-0.15%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 49.78
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 40.21
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 48.88
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 38.10
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 0.90
    Veränderung
    +1.82%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 2.11
    Veränderung
    +5.26%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    7'133'088
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Mai 2018

    Notierungsdatum

    24. Mai 2018

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 49.1750 CHF 39.9255
    13. Aug. 2026 $ 49.1990 CHF 39.9850
    12. Aug. 2026 $ 49.1427 CHF 39.9125
    11. Aug. 2026 $ 49.1124 CHF 39.8615
    10. Aug. 2026 $ 49.0966 CHF 39.6420
    07. Aug. 2026 $ 49.1248 CHF 39.6965
    06. Aug. 2026 $ 49.0748 CHF 39.9150
    05. Aug. 2026 $ 49.1273 CHF 39.7690
    04. Aug. 2026 $ 49.1021 CHF 39.7915
    03. Aug. 2026 $ 49.0400 CHF 39.7915

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Monatlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    4.44%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.1675 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
    Einkommen $ 0.1563 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.2095 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
    Einkommen $ 0.1459 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.1926 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.2059 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
    Einkommen $ 0.1586 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
    Einkommen $ 0.1692 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.2103 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.1797 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, MXN, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.