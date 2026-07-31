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    • USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

    USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VEMT)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2016
    Notierungsdatum
    07. Dez. 2016
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I30182US
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vergleichsindex
    Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 1'441 1'449 30. Juni 2026
    6.1% 6.1% 31. Juli 2026
    5.4% 5.3% 31. Juli 2026
    9.9 Jahre 9.9 Jahre 31. Juli 2026
    BBB BBB 31. Juli 2026
    6.1 Jahre 6.1 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.5% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 11.69% 11.57% 0.12%
    MexikoSchwellenmärkte 9.05% 9.03% 0.02%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 7.69% 7.74% -0.05%
    IndonesienSchwellenmärkte 5.53% 5.51% 0.02%
    TürkeiSchwellenmärkte 5.41% 5.40% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 5.13% 5.52% -0.39%
    ArgentinienSchwellenmärkte 3.45% 3.45% 0.00%
    BrasilienSchwellenmärkte 3.38% 3.38% 0.00%
    SüdkoreaPacific 3.27% 3.28% -0.01%
    KatarSchwellenmärkte 3.25% 3.38% -0.13%
    ChileSchwellenmärkte 3.04% 3.01% 0.03%
    KolumbienSchwellenmärkte 2.55% 2.55% 0.00%
    PhilippinenSchwellenmärkte 2.35% 2.35% 0.00%
    IsraelNaher Osten 2.10% 2.09% 0.01%
    PolenEuropa 1.87% 1.87% 0.00%

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    Argentine Republic Government International Bond 0.92415% $ 14'395'273.47 18'239'937 4.13% 09. Juli 2035
    Eagle Funding Luxco Sarl 0.64243% $ 10'006'922.70 10'022'000 5.50% 17. Aug. 2030
    Argentine Republic Government International Bond 0.52267% $ 8'141'502.44 9'869'578 5.00% 09. Jan. 2038
    Argentine Republic Government International Bond 0.50487% $ 7'864'286.52 9'003'492.48 0.75% 09. Juli 2030
    Argentine Republic Government International Bond 0.43212% $ 6'730'947.76 9'103'166 3.50% 09. Juli 2041
    Petroleos Mexicanos 0.38983% $ 6'072'223.11 6'805'000 7.69% 23. Jan. 2050
    Petroleos Mexicanos 0.36846% $ 5'739'427.25 5'750'000 6.70% 16. Feb. 2032
    Qatar Government International Bond 0.30084% $ 4'686'166.38 5'205'000 5.10% 23. Apr. 2048
    Saudi Government International Bond 0.29121% $ 4'536'041.64 5'747'000 4.50% 26. Okt. 2046
    Qatar Government International Bond 0.28945% $ 4'508'675.96 5'210'000 4.82% 14. März 2049

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 43.42
    Veränderung
    $-0.06-0.13%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 35.28
    Veränderung
    CHF-0.06-0.17%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 44.80
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 35.89
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 42.87
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 33.88
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 1.93
    Veränderung
    +4.30%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 2.01
    Veränderung
    +5.60%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    15'408'290
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2016

    Notierungsdatum

    07. Dez. 2016

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 43.4245 CHF 35.2810
    13. Aug. 2026 $ 43.4832 CHF 35.3400
    12. Aug. 2026 $ 43.3510 CHF 35.2200
    11. Aug. 2026 $ 43.3389 CHF 35.2000
    10. Aug. 2026 $ 43.3640 CHF 35.1170
    07. Aug. 2026 $ 43.4364 CHF 35.1800
    06. Aug. 2026 $ 43.3700 CHF 35.2400
    05. Aug. 2026 $ 43.4413 CHF 35.1000
    04. Aug. 2026 $ 43.3765 CHF 35.1000
    03. Aug. 2026 $ 43.2079 CHF 35.1400

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Monatlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    5.91%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.2005 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
    Einkommen $ 0.1823 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.2592 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
    Einkommen $ 0.1837 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.1796 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.2518 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
    Einkommen $ 0.1825 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
    Einkommen $ 0.2106 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.2492 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.2040 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.