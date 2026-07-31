USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUTY)

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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|296
|298
|30. Juni 2026
|4.6%
|4.6%
|31. Juli 2026
|3.5%
|3.4%
|31. Juli 2026
|7.6 Jahre
|7.6 Jahre
|31. Juli 2026
|AA+
|AA+
|31. Juli 2026
|5.6 Jahre
|5.6 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.2%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|99.78%
|100.00%
|-0.22%
|Ander
|Andere
|0.22%
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|Fonds
|AA
|99.78%
|Nicht bewertet
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|99.78%
|Barmittel
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.22%
|1 - 5 Jahre
|56.44%
|5 - 10 Jahre
|22.25%
|10 - 15 Jahre
|2.02%
|15 - 20 Jahre
|7.53%
|20 - 25 Jahre
|3.88%
|Über 25 Jahre
|7.65%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|United States Treasury Note/Bond
|0.88794%
|$ 26'157'020.00
|26'966'000
|4.25%
|15. Mai 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.86314%
|$ 25'426'258.13
|25'482'000
|4.63%
|15. Feb. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.85873%
|$ 25'296'468.75
|25'698'000
|4.38%
|15. Mai 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.84532%
|$ 24'901'295.63
|25'589'000
|4.25%
|15. Nov. 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.84473%
|$ 24'884'009.06
|26'031'000
|4.13%
|15. Feb. 2036
|United States Treasury Note/Bond
|0.82612%
|$ 24'335'865.94
|25'129'000
|4.25%
|15. Aug. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.82164%
|$ 24'203'918.44
|25'482'000
|3.88%
|15. Aug. 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.81462%
|$ 23'997'043.75
|25'310'000
|4.00%
|15. Nov. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.79465%
|$ 23'408'867.50
|23'526'500
|4.50%
|15. Nov. 2033
|United States Treasury Note/Bond
|0.79319%
|$ 23'365'675.92
|23'619'400
|3.50%
|31. Jan. 2028
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 21.1082
|CHF 17.1550
|13. Aug. 2026
|$ 21.1558
|CHF 17.2055
|12. Aug. 2026
|$ 21.0950
|CHF 17.1370
|11. Aug. 2026
|$ 21.0861
|CHF 17.1170
|10. Aug. 2026
|$ 21.0668
|CHF 17.0665
|07. Aug. 2026
|$ 21.1287
|CHF 17.0805
|06. Aug. 2026
|$ 21.0940
|CHF 17.1180
|05. Aug. 2026
|$ 21.1516
|CHF 17.0685
|04. Aug. 2026
|$ 21.1370
|CHF 17.0800
|03. Aug. 2026
|$ 21.0648
|CHF 17.0870
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
4.23%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|$ 0.0666
|16. Juli 2026
|17. Juli 2026
|29. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.0685
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.0823
|21. Mai 2026
|22. Mai 2026
|03. Juni 2026
|Einkommen
|$ 0.0726
|16. Apr. 2026
|17. Apr. 2026
|29. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.0672
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.0843
|19. Feb. 2026
|20. Feb. 2026
|04. März 2026
|Einkommen
|$ 0.0702
|15. Jan. 2026
|16. Jan. 2026
|28. Jan. 2026
|Einkommen
|$ 0.0674
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.0861
|20. Nov. 2025
|21. Nov. 2025
|03. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.0706
|16. Okt. 2025
|17. Okt. 2025
|29. Okt. 2025
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.