USD Treasury Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUTA)

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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|296
|298
|30. Juni 2026
|4.6%
|4.6%
|31. Juli 2026
|3.5%
|3.4%
|31. Juli 2026
|7.6 Jahre
|7.6 Jahre
|31. Juli 2026
|AA+
|AA+
|31. Juli 2026
|5.6 Jahre
|5.6 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.2%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|99.78%
|100.00%
|-0.22%
|Ander
|Andere
|0.22%
|—
|—
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|Fonds
|AA
|99.78%
|Nicht bewertet
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|99.78%
|Barmittel
|0.22%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.22%
|1 - 5 Jahre
|56.44%
|5 - 10 Jahre
|22.25%
|10 - 15 Jahre
|2.02%
|15 - 20 Jahre
|7.53%
|20 - 25 Jahre
|3.88%
|Über 25 Jahre
|7.65%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|United States Treasury Note/Bond
|0.88794%
|$ 26'157'020.00
|26'966'000
|4.25%
|15. Mai 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.86314%
|$ 25'426'258.13
|25'482'000
|4.63%
|15. Feb. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.85873%
|$ 25'296'468.75
|25'698'000
|4.38%
|15. Mai 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.84532%
|$ 24'901'295.63
|25'589'000
|4.25%
|15. Nov. 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.84473%
|$ 24'884'009.06
|26'031'000
|4.13%
|15. Feb. 2036
|United States Treasury Note/Bond
|0.82612%
|$ 24'335'865.94
|25'129'000
|4.25%
|15. Aug. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.82164%
|$ 24'203'918.44
|25'482'000
|3.88%
|15. Aug. 2034
|United States Treasury Note/Bond
|0.81462%
|$ 23'997'043.75
|25'310'000
|4.00%
|15. Nov. 2035
|United States Treasury Note/Bond
|0.79465%
|$ 23'408'867.50
|23'526'500
|4.50%
|15. Nov. 2033
|United States Treasury Note/Bond
|0.79319%
|$ 23'365'675.92
|23'619'400
|3.50%
|31. Jan. 2028
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
03. Apr. 2019
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 27.0481
|CHF 22.0150
|13. Aug. 2026
|$ 27.1090
|CHF 22.0375
|12. Aug. 2026
|$ 27.0312
|CHF 21.9610
|11. Aug. 2026
|$ 27.0197
|CHF 21.8610
|10. Aug. 2026
|$ 26.9950
|CHF 21.8645
|07. Aug. 2026
|$ 27.0743
|CHF 21.9000
|06. Aug. 2026
|$ 27.0298
|CHF 21.9920
|05. Aug. 2026
|$ 27.1036
|CHF 21.8660
|04. Aug. 2026
|$ 27.0849
|CHF 21.8560
|03. Aug. 2026
|$ 26.9924
|CHF 21.9045
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.