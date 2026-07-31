FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|588
|587
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|376.3 B
|376.3 B
|31. Juli 2026
|24.9 x
|24.9 x
|31. Juli 2026
|5.1 x
|5.1 x
|31. Juli 2026
|28.2%
|28.2%
|31. Juli 2026
|23.0%
|23.0%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-13.9%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|95.46%
|95.52%
|-0.06%
|Kanada
|Nordamerika
|4.48%
|4.48%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|0.07%
|—
|—
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|6.85527%
|Technology
|US
|$ 452'062'902.50
|2'251'870
|Apple Inc
|6.53798%
|Technology
|US
|$ 431'139'817.71
|1'395'681
|Microsoft Corp
|5.05410%
|Technology
|US
|$ 333'286'960.16
|717'178
|Amazon.com Inc
|3.85656%
|Consumer Discretionary
|US
|$ 254'316'745.72
|936'434
|Alphabet Inc
|3.03981%
|Technology
|US
|$ 200'457'029.88
|562'876
|Broadcom Inc
|2.65100%
|Technology
|US
|$ 174'817'083.84
|449'078
|Alphabet Inc
|2.48017%
|Technology
|US
|$ 163'551'843.70
|458'578
|Meta Platforms Inc
|1.79132%
|Technology
|US
|$ 118'126'624.77
|212'187
|JPMorgan Chase & Co
|1.37691%
|Financials
|US
|$ 90'798'757.95
|258'105
|Berkshire Hathaway Inc
|1.36510%
|Financials
|US
|$ 90'020'297.66
|175'979
-
Auflegungsdatum
23. Juli 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 196.4238
|CHF 159.6400
|13. Aug. 2026
|$ 196.7044
|CHF 159.0200
|12. Aug. 2026
|$ 195.4021
|CHF 158.5400
|11. Aug. 2026
|$ 194.8798
|CHF 158.5800
|10. Aug. 2026
|$ 195.4617
|CHF 158.3400
|07. Aug. 2026
|$ 195.4482
|CHF 157.4600
|06. Aug. 2026
|$ 194.1021
|CHF 157.9000
|05. Aug. 2026
|$ 194.4031
|CHF 157.4800
|04. Aug. 2026
|$ 194.6861
|CHF 155.6800
|03. Aug. 2026
|$ 191.3077
|CHF 153.9600
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, GBP, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange