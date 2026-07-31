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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAPU)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 376 373 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 88.9 B 88.9 B 31. Juli 2026
    13.7 x 13.7 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    11.4% 11.4% 31. Juli 2026
    18.2% 18.2% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -31.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SüdkoreaPacific 54.80% 54.81% -0.01%
    AustralienPacific 29.47% 29.47% 0.00%
    HongkongPacific 8.31% 8.31% 0.00%
    SingapurPacific 6.49% 6.50% -0.01%
    NeuseelandPacific 0.92% 0.92% 0.00%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 15.94458% Telecommunications KR $ 492'973'416.57 2'677'456
    SK hynix Inc 12.53019% Technology KR $ 387'407'373.22 321'494
    BHP Group Ltd 4.03962% Basic Materials AU $ 124'896'526.71 2'948'543
    Commonwealth Bank of Australia 3.90521% Financials AU $ 120'740'935.79 968'343
    DBS Group Holdings Ltd 2.19149% Financials SG $ 67'756'205.97 1'175'161
    Samsung Electronics Co Ltd 2.01304% Telecommunications KR $ 62'238'911.41 464'576
    AIA Group Ltd 1.99255% Financials HK $ 61'605'454.82 6'095'714
    Westpac Banking Corp 1.70262% Financials AU $ 52'641'578.00 1'979'156
    National Australia Bank Ltd 1.66756% Financials AU $ 51'557'431.91 1'776'120
    ANZ Group Holdings Ltd 1.48274% Financials AU $ 45'843'091.39 1'749'424

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 58.57
    Veränderung
    +$ 0.671.16%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 47.51
    Veränderung
    +CHF 0.781.68%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 63.82
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 52.38
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 35.94
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 28.94
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 27.89
    Veränderung
    +43.70%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 23.45
    Veränderung
    +44.76%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    18'353'836
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 58.5714 CHF 47.5100
    13. Aug. 2026 $ 57.8980 CHF 46.7250
    12. Aug. 2026 $ 56.8437 CHF 46.6900
    11. Aug. 2026 $ 55.8386 CHF 45.2850
    10. Aug. 2026 $ 55.5218 CHF 44.8250
    07. Aug. 2026 $ 55.4668 CHF 45.2950
    06. Aug. 2026 $ 55.4201 CHF 45.5350
    05. Aug. 2026 $ 56.9429 CHF 45.7500
    04. Aug. 2026 $ 55.5613 CHF 45.6350
    03. Aug. 2026 $ 54.9223 CHF 43.0900

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.