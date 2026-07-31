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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Sept. 2019
    Notierungsdatum
    26. Sept. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TWIJPNTU
    Vergleichsindex
    FTSE Japan Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 476 475 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 43.4 B 43.4 B 31. Juli 2026
    16.6 x 16.6 x 31. Juli 2026
    1.8 x 1.8 x 31. Juli 2026
    10.2% 10.2% 31. Juli 2026
    16.8% 16.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.83409% Financials JP $ 193'407'019.63 8'623'700
    Toyota Motor Corp 3.23626% Consumer Discretionary JP $ 163'250'116.12 8'475'220
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.43327% Financials JP $ 122'744'008.79 2'868'200
    Tokyo Electron Ltd 2.41017% Technology JP $ 121'578'897.79 348'800
    Advantest Corp 2.32451% Technology JP $ 117'257'795.57 574'473
    Hitachi Ltd 2.29646% Industrials JP $ 115'842'574.97 3'502'000
    Sony Group Corp 2.20955% Consumer Discretionary JP $ 111'458'741.40 4'686'300
    SoftBank Group Corp 1.95195% Telecommunications JP $ 98'464'160.78 2'980'600
    Mizuho Financial Group Inc 1.90030% Financials JP $ 95'858'960.34 1'868'880
    Recruit Holdings Co Ltd 1.66839% Industrials JP $ 84'160'233.00 1'067'762

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 50.31
    Veränderung
    +$ 0.290.58%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 40.77
    Veränderung
    CHF-0.27-0.66%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 50.31
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 41.04
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 38.40
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 30.94
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 11.91
    Veränderung
    +23.67%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 10.10
    Veränderung
    +24.61%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    33'507'405
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Sept. 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 50.3067 CHF 40.7700
    13. Aug. 2026 $ 50.0158 CHF 41.0400
    12. Aug. 2026 $ 49.5583 CHF 40.7500
    11. Aug. 2026 $ 49.0735 CHF 40.0150
    10. Aug. 2026 $ 49.1617 CHF 39.8950
    07. Aug. 2026 $ 49.1253 CHF 40.0000
    06. Aug. 2026 $ 48.8062 CHF 39.8100
    05. Aug. 2026 $ 49.0008 CHF 39.7700
    04. Aug. 2026 $ 47.9254 CHF 38.8600
    03. Aug. 2026 $ 48.1967 CHF 38.3800

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.