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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (VNRT)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 588 587 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 376.3 B 376.3 B 31. Juli 2026
    24.9 x 24.9 x 31. Juli 2026
    5.1 x 5.1 x 31. Juli 2026
    28.2% 28.2% 31. Juli 2026
    23.0% 23.0% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -13.9% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.46% 95.52% -0.06%
    KanadaNordamerika 4.48% 4.48% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.07%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 6.85527% Technology US $ 452'062'902.50 2'251'870
    Apple Inc 6.53798% Technology US $ 431'139'817.71 1'395'681
    Microsoft Corp 5.05410% Technology US $ 333'286'960.16 717'178
    Amazon.com Inc 3.85656% Consumer Discretionary US $ 254'316'745.72 936'434
    Alphabet Inc 3.03981% Technology US $ 200'457'029.88 562'876
    Broadcom Inc 2.65100% Technology US $ 174'817'083.84 449'078
    Alphabet Inc 2.48017% Technology US $ 163'551'843.70 458'578
    Meta Platforms Inc 1.79132% Technology US $ 118'126'624.77 212'187
    JPMorgan Chase & Co 1.37691% Financials US $ 90'798'757.95 258'105
    Berkshire Hathaway Inc 1.36510% Financials US $ 90'020'297.66 175'979

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 190.22
    Veränderung
    $-0.27-0.14%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 154.58
    Veränderung
    +CHF 0.200.13%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 190.49
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 154.58
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 154.77
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 124.92
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 35.72
    Veränderung
    +18.75%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 29.66
    Veränderung
    +19.19%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    18'370'096
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 190.2217 CHF 154.5800
    13. Aug. 2026 $ 190.4935 CHF 154.3800
    12. Aug. 2026 $ 189.2323 CHF 153.5000
    11. Aug. 2026 $ 188.7265 CHF 153.7800
    10. Aug. 2026 $ 189.2900 CHF 153.3200
    07. Aug. 2026 $ 189.2769 CHF 152.8600
    06. Aug. 2026 $ 187.9734 CHF 152.6400
    05. Aug. 2026 $ 188.2649 CHF 152.3800
    04. Aug. 2026 $ 188.5389 CHF 151.5400
    03. Aug. 2026 $ 185.2672 CHF 149.5000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    0.89%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.4248 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.4309 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3941 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3836 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.4089 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.4133 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3885 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3679 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.3343 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3810 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Fondsticker

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    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.