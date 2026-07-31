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    • ESG Global All Cap UCITS ETF

    ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3AA)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Global All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren investiert, die im Index enthalten sind.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten auf der ganzen Welt abbildet. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Global All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. März 2021
    Notierungsdatum
    25. März 2021
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGACCN
    Vergleichsindex
    FTSE Global All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 5'565 8'281 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 168.5 B 173.9 B 31. Juli 2026
    21.0 x 21.0 x 31. Juli 2026
    3.6 x 3.6 x 31. Juli 2026
    19.0% 19.6% 31. Juli 2026
    20.8% 20.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -0.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.67% 63.71% -0.04%
    JapanPacific 5.89% 5.88% 0.01%
    TaiwanSchwellenmärkte 4.21% 4.21% 0.00%
    SüdkoreaPacific 3.14% 3.13% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 2.48% 2.51% -0.03%
    KanadaNordamerika 2.27% 2.25% 0.02%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 2.23% 2.18% 0.05%
    SchweizEuropa 2.01% 2.00% 0.01%
    DeutschlandEuropa 1.70% 1.69% 0.01%
    IndienSchwellenmärkte 1.42% 1.44% -0.02%
    NiederlandeEuropa 1.39% 1.38% 0.01%
    AustralienPacific 1.39% 1.40% -0.01%
    FrankreichEuropa 1.09% 1.10% -0.01%
    SchwedenEuropa 0.85% 0.83% 0.02%
    SpanienEuropa 0.70% 0.69% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.05603% Technology US $ 92'611'997.50 461'330
    Apple Inc 4.82225% Technology US $ 88'329'725.40 285'940
    Microsoft Corp 3.72598% Technology US $ 68'249'243.92 146'861
    Amazon.com Inc 2.84321% Consumer Discretionary US $ 52'079'538.70 191'765
    Alphabet Inc 2.30267% Technology US $ 42'178'256.55 118'435
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.96983% Technology TW $ 36'081'619.94 480'875
    Broadcom Inc 1.95489% Technology US $ 35'807'920.80 91'985
    Alphabet Inc 1.76700% Technology US $ 32'366'344.15 90'751
    Meta Platforms Inc 1.32096% Technology US $ 24'196'286.73 43'463
    JPMorgan Chase & Co 1.01390% Financials US $ 18'571'697.68 52'792

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 8.98
    Veränderung
    $-0.01-0.08%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 7.32
    Veränderung
    +CHF 0.010.19%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 8.99
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 7.32
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 7.21
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 5.78
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 1.77
    Veränderung
    +19.71%
    Per 15. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.54
    Veränderung
    +20.98%
    Per 15. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    131'600'493
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. März 2021

    Notierungsdatum

    13. Apr. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 8.9782 CHF 7.3160
    13. Aug. 2026 $ 8.9852 CHF 7.3020
    12. Aug. 2026 $ 8.9191 CHF 7.2540
    11. Aug. 2026 $ 8.8859 CHF 7.2380
    10. Aug. 2026 $ 8.9130 CHF 7.2280
    07. Aug. 2026 $ 8.9153 CHF 7.2110
    06. Aug. 2026 $ 8.8575 CHF 7.1700
    05. Aug. 2026 $ 8.8891 CHF 7.2000
    04. Aug. 2026 $ 8.8489 CHF 7.1720
    03. Aug. 2026 $ 8.7275 CHF 7.0530

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, EUR, GBP, CHF, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.