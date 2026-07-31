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    • ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund

    ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VACIPGA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
    • Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    01. Sept. 2021
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Emerging All Cap Choice Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'668 3'913 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 27.3 B 27.3 B 31. Juli 2026
    16.8 x 16.8 x 31. Juli 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Juli 2026
    16.9% 16.9% 31. Juli 2026
    16.2% 16.2% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -33.3% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 40.18% 40.18% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 23.92% 23.92% 0.00%
    IndienSchwellenmärkte 13.77% 13.78% -0.01%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.75% 3.76% -0.01%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.91% 2.90% 0.01%
    BrasilienSchwellenmärkte 2.71% 2.71% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte 2.13% 2.13% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.63% 1.63% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 1.56% 1.56% 0.00%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 0.89% 0.89% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.85% 0.85% 0.00%
    ChileSchwellenmärkte 0.68% 0.68% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.68% 0.66% 0.02%
    GriechenlandEuropa 0.66% 0.66% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19.04058% Technology TW £ 221'117'846.31 2'946'931
    Alibaba Group Holding Ltd 2.84947% Consumer Discretionary HK £ 33'090'815.65 2'217'820
    MediaTek Inc 1.69082% Technology TW £ 19'635'492.90 178'509
    China Construction Bank Corp 1.08480% Financials HK £ 12'597'742.81 10'726'000
    Delta Electronics Inc 1.02215% Industrials TW £ 11'870'171.73 233'922
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.98748% Technology TW £ 11'467'620.12 1'479'529
    HDFC Bank Ltd 0.93301% Financials IN £ 10'835'006.02 1'381'838
    ICICI Bank Ltd 0.83294% Financials IN £ 9'672'939.68 642'987
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.79946% Financials HK £ 9'284'067.03 9'694'000
    PDD Holdings Inc 0.71093% Technology US £ 8'256'006.00 93'225

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 137.02
    Veränderung
    £-0.86-0.62%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 142.35
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 110.64
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 31.71
    Veränderung
    +22.28%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    01. Sept. 2021

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 137.0187
    13. Aug. 2026 £ 137.8781
    12. Aug. 2026 £ 137.5724
    11. Aug. 2026 £ 136.8768
    10. Aug. 2026 £ 137.6031
    07. Aug. 2026 £ 136.6117
    06. Aug. 2026 £ 136.8496
    05. Aug. 2026 £ 137.4006
    04. Aug. 2026 £ 135.3135
    03. Aug. 2026 £ 135.3733

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2.14%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VACIPGA
    • Citi:VJ5U
    • ISIN:IE0005GPVQC0
    • MEX ID:VAAACR
    • SEDOL:BL972N5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.