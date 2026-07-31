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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'307 1'282 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 208.0 B 208.0 B 31. Juli 2026
    22.8 x 22.7 x 31. Juli 2026
    3.9 x 3.9 x 31. Juli 2026
    19.6% 19.6% 31. Juli 2026
    20.2% 20.1% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -30.3% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72.46% 72.45% 0.01%
    JapanPacific 5.69% 5.69% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.46% 3.45% 0.01%
    KanadaNordamerika 3.34% 3.34% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.40% 2.40% 0.00%
    SchweizEuropa 2.32% 2.32% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.12% 2.12% 0.00%
    AustralienPacific 1.57% 1.58% -0.01%
    NiederlandeEuropa 1.55% 1.55% 0.00%
    SpanienEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.83% 0.83% 0.00%
    ItalienEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    HongkongPacific 0.42% 0.42% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.41% 0.41% 0.00%
    SingapurPacific 0.41% 0.41% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.07036% Information Technology US $ 1'363'343'437.50 6'791'250
    Apple Inc 4.96098% Information Technology US $ 1'333'932'690.72 4'318'192
    Microsoft Corp 3.58862% Information Technology US $ 964'926'019.20 2'076'360
    Amazon.com Inc 2.87615% Consumer Discretionary US $ 773'354'195.38 2'847'611
    Alphabet Inc 2.25221% Communication Services US $ 605'586'956.58 1'700'466
    Broadcom Inc 1.91596% Information Technology US $ 515'171'984.16 1'323'397
    Alphabet Inc 1.82088% Communication Services US $ 489'608'050.05 1'372'797
    Meta Platforms Inc 1.33887% Communication Services US $ 360'003'202.02 646'662
    JPMorgan Chase & Co 1.03195% Financials US $ 277'475'066.08 788'752
    Micron Technology Inc 1.01594% Information Technology US $ 273'171'887.30 331'910

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 235.81
    Veränderung
    $-0.19-0.08%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 236.00
    Per 15. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 193.90
    Per 15. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 42.10
    Veränderung
    +17.84%
    Per 15. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (USD)
    14. Aug. 2026 $ 235.8061
    13. Aug. 2026 $ 235.9990
    12. Aug. 2026 $ 234.7705
    11. Aug. 2026 $ 234.1719
    10. Aug. 2026 $ 234.6967
    07. Aug. 2026 $ 234.7301
    06. Aug. 2026 $ 233.1590
    05. Aug. 2026 $ 233.4930
    04. Aug. 2026 $ 233.2622
    03. Aug. 2026 $ 229.8825

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.45%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.8626 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen $ 0.6529 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.4324 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen $ 0.5290 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.8295 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen $ 0.5802 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.4149 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen $ 0.5096 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen $ 0.7692 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen $ 0.5744 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGIUI
    • Citi:OSXA
    • ISIN:IE00BF6T7P95
    • MEX ID:VIZHC
    • SEDOL:BF6T7P9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.