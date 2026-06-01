Inside Track: Was bedeutet die hohe Konzentration für ein US-Aktien-Exposure?

Die USA sind und bleiben der größte Aktienmarkt der Welt – der jedoch zunehmend von einer relativ kleinen Anzahl großer Unternehmen dominiert wird. Der wachsende Anteil dieser Unternehmen in der Gewichtung und den Renditen von US-Indizes wirft die Frage nach Diversifizierung, Implementierung und der Funktion verschiedener US-Exposures innerhalb eines Portfolios auf. Und natürlich geht es auch darum, wie US-Aktien im Kontext der globalen Aktienmärkte zu bewerten sind.
In diesem Webinar erläutern die Expertinnen und Experten von Vanguard praktische Ansätze für das aktuelle US-Marktumfeld und erläutern, wie Anlegerinnen und Anleger Gesamtmarkt- mit Segment- und Stil-Exposures kombinieren und Konzentrationsrisiken steuern können, ohne US-Aktien deutlich unterzugewichten.
Themen des Webinars:
Die Bedeutung der US-Aktienmarktkonzentration für den Portfolioaufbau
Separate US- und Non-US-Exposures in einem globalen Portfolio
Ergänzung von US-Exposures durch gezielte Growth-, Value- sowie Small- und Mid-Cap-Allokationen
Das Webinar richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre US-Strategie überdenken und optimieren möchten.
Head of Investment & Product Strategic Intelligence, Vanguard
Viktor Nossek kam 2018 zu Vanguard und ist derzeit Manager für Investment- und Produktstrategische Intelligenz. In dieser Funktion ist er für die Entwicklung und Erstellung von ETF-bezogener Anlage- und Produktforschung sowie thematischen Inhalten für das europäische Geschäft von Vanguard verantwortlich.
Zuvor war Viktor fünf Jahre bei WisdomTree Europe tätig. Dort leitete er den Research-Bereich und veröffentlichte sowie präsentierte umfangreiche Analysen zu den Investmentthesen hinter ETFs in den Medien. Vor seiner Tätigkeit bei WisdomTree arbeitete Viktor im Investment Research in London und analysierte die wichtigsten Anlageklassen sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side.
Er spricht drei Sprachen fließend und verfügt über einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre der Universität Maastricht in den Niederlanden.
Business Development Manager, Vanguard
Ben arbeitet seit elf Jahren im Vertriebsteam von Vanguard UK und verfügt über Erfahrung in der Betreuung sowohl unserer Beratungs- als auch institutionellen Kunden. Er ist für die Pflege und Weiterentwicklung der Beziehungen zu einem ausgewählten Kreis strategischer Kunden von Vanguard verantwortlich. Ben besitzt das Investment Management Certificate (IMC), hat die CFA-Prüfung Level I bestanden und ist Associate Member des CISI (Chartered Institute for Securities & Investment).
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
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