Inside Track: Was bedeutet die hohe Konzentration für ein US-Aktien-Exposure?

Die USA sind und bleiben der größte Aktienmarkt der Welt – der jedoch zunehmend von einer relativ kleinen Anzahl großer Unternehmen dominiert wird. Der wachsende Anteil dieser Unternehmen in der Gewichtung und den Renditen von US-Indizes wirft die Frage nach Diversifizierung, Implementierung und der Funktion verschiedener US-Exposures innerhalb eines Portfolios auf. Und natürlich geht es auch darum, wie US-Aktien im Kontext der globalen Aktienmärkte zu bewerten sind.

In diesem Webinar erläutern die Expertinnen und Experten von Vanguard praktische Ansätze für das aktuelle US-Marktumfeld und erläutern, wie Anlegerinnen und Anleger Gesamtmarkt- mit Segment- und Stil-Exposures kombinieren und Konzentrationsrisiken steuern können, ohne US-Aktien deutlich unterzugewichten.

Themen des Webinars:

Die Bedeutung der US-Aktienmarktkonzentration für den Portfolioaufbau

Separate US- und Non-US-Exposures in einem globalen Portfolio

Ergänzung von US-Exposures durch gezielte Growth-, Value- sowie Small- und Mid-Cap-Allokationen

Das Webinar richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre US-Strategie überdenken und optimieren möchten.