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    Quarterly Investment Outlook | Q3 2026

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    Josefina Rodriguez + ' ' + Economist, Investment Strategy Group
    Josefina Rodriguez

    Economist, Investment Strategy Group

    Bio

    Josefina Rodriguez ist Volkswirtin im europäischen Wirtschaftsteam von Vanguard. Sie hat im vergangenen Jahr einen Master of Science (MSc) in Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics abgeschlossen und war zuvor als direkte Beraterin des uruguayischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen tätig.

    Lucas Baynes + ' ' + Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group
    Lucas Baynes

    Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group

    Bio

    Lucas Baynes ist Senior Investment Strategist in der Investment Strategy Group von Vanguard und spezialisiert auf Asset Allocation sowie Portfoliokonstruktion. Seine Forschungsarbeiten wurden im Journal of Portfolio Management und im Journal of Investment Strategies veröffentlicht.

    Er verfügt über einen Bachelor of Science (BSc) in Rechnungswesen und Finanzwesen von der University of Bath und absolviert derzeit berufsbegleitend einen Master of Science (MSc) in Finanzwesen an der London School of Economics and Political Science.

    Moderator

    Ben Nightingale + ' ' + Strategic Account Manager, UK Wholesale
    Ben Nightingale

    Strategic Account Manager, UK Wholesale

    Bio

    Ben Nightingale ist Strategic Account Manager – UK Wholesale und seit sieben Jahren bei Vanguard tätig. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der britischen Finanzdienstleistungsbranche verfügt er über fundierte Expertise in der Zusammenarbeit mit grossen und komplexen Finanzinstituten. Während seiner Laufbahn hat er erfolgreich langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut und nachhaltigen Mehrwert geschaffen. Heute verantwortet er die Betreuung und Weiterentwicklung der Beziehungen zu führenden Vermögensverwaltungsunternehmen im Vereinigten Königreich.

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