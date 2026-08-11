Quarterly Investment Outlook | Q3 2026

Unsere Expertinnen und Experten blicken für Sie auf Wirtschaft und Märkte, stellen die Vanguard Prognosen für Inflation, Zinsen und Wachstum vor und erläutern unsere Renditeerwartungen für Aktien und Anleihen.
Economist, Investment Strategy Group
Josefina Rodriguez ist Volkswirtin im europäischen Wirtschaftsteam von Vanguard. Sie hat im vergangenen Jahr einen Master of Science (MSc) in Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics abgeschlossen und war zuvor als direkte Beraterin des uruguayischen Ministers für Wirtschaft und Finanzen tätig.
Senior Investment Strategist, Investment Strategy Group
Lucas Baynes ist Senior Investment Strategist in der Investment Strategy Group von Vanguard und spezialisiert auf Asset Allocation sowie Portfoliokonstruktion. Seine Forschungsarbeiten wurden im Journal of Portfolio Management und im Journal of Investment Strategies veröffentlicht.
Er verfügt über einen Bachelor of Science (BSc) in Rechnungswesen und Finanzwesen von der University of Bath und absolviert derzeit berufsbegleitend einen Master of Science (MSc) in Finanzwesen an der London School of Economics and Political Science.
Strategic Account Manager, UK Wholesale
Ben Nightingale ist Strategic Account Manager – UK Wholesale und seit sieben Jahren bei Vanguard tätig. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der britischen Finanzdienstleistungsbranche verfügt er über fundierte Expertise in der Zusammenarbeit mit grossen und komplexen Finanzinstituten. Während seiner Laufbahn hat er erfolgreich langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut und nachhaltigen Mehrwert geschaffen. Heute verantwortet er die Betreuung und Weiterentwicklung der Beziehungen zu führenden Vermögensverwaltungsunternehmen im Vereinigten Königreich.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
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Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
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