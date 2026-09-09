Fixed Income: Freund oder Gegner?



Attraktive Renditen, anhaltende Inflation, Unsicherheiten rund um die Geldpolitik und geopolitische Risiken prägen weiterhin das Marktumfeld. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für aktive Obligationenmanager, um Alpha zu erzielen?

Mit einem weltweit verwalteten Fixed-Income-Vermögen von 2,1 Billionen US-Dollar gibt Vanguards Fixed-Income-Investmentteam fundierte Einblicke in die aktuellen Chancen an den Obligationenmärkten. Erfahren Sie aus erster Hand von Ales Koutny, Head of International Rates und Portfoliomanager des Vanguard Strategic Bond Fund, sowie von Kelly Gemmell, Head of Fixed Income Specialism, welche Chancen sie aktuell sehen, wie sie Risiken steuern und weshalb aktives Fixed Income im heutigen Marktumfeld besonders interessant sein kann. Die Diskussion wird von Perry Marsden, Vanguard UK's National Active Lead, moderiert.

Die wichtigsten Themen

Werden die Chancen im Fixed-Income-Bereich von vielen Anlegern unterschätzt?

Wo finden professionelle Investoren derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten?

Was unterscheidet den Vanguard Strategic Bond Fund von anderen Strategien?



Registrieren Sie sich jetzt und erfahren Sie direkt von Vanguards Anlageexperten, weshalb es sich lohnen könnte, aktives Fixed Income neu zu betrachten.



Das Webinar finded auf Englisch statt.