Fixed Income: Freund oder Gegner?
Fixed Income: Freund oder Gegner?
Attraktive Renditen, anhaltende Inflation, Unsicherheiten rund um die Geldpolitik und geopolitische Risiken prägen weiterhin das Marktumfeld. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für aktive Obligationenmanager, um Alpha zu erzielen?
Mit einem weltweit verwalteten Fixed-Income-Vermögen von 2,1 Billionen US-Dollar gibt Vanguards Fixed-Income-Investmentteam fundierte Einblicke in die aktuellen Chancen an den Obligationenmärkten. Erfahren Sie aus erster Hand von Ales Koutny, Head of International Rates und Portfoliomanager des Vanguard Strategic Bond Fund, sowie von Kelly Gemmell, Head of Fixed Income Specialism, welche Chancen sie aktuell sehen, wie sie Risiken steuern und weshalb aktives Fixed Income im heutigen Marktumfeld besonders interessant sein kann. Die Diskussion wird von Perry Marsden, Vanguard UK's National Active Lead, moderiert.
Die wichtigsten Themen
Werden die Chancen im Fixed-Income-Bereich von vielen Anlegern unterschätzt?
Wo finden professionelle Investoren derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten?
Was unterscheidet den Vanguard Strategic Bond Fund von anderen Strategien?
Registrieren Sie sich jetzt und erfahren Sie direkt von Vanguards Anlageexperten, weshalb es sich lohnen könnte, aktives Fixed Income neu zu betrachten.
Das Webinar finded auf Englisch statt.
Referenten:
Head of International Rates, Vanguard
Bio
Ales Koutny, CFA®, ist Head of International Rates bei Vanguard. Er verantwortet das Portfoliomanagement globaler Multi-Sector-, Aggregate-, Government- und Foreign-Exchange-Strategien. Er ist seit 2023 für das Unternehmen tätig.
Vor seinem Wechsel zu Vanguard war Ales als Global Macro Portfolio Manager bei Janus Henderson tätig, wo er während acht Jahren eine Reihe globaler und Unconstrained-Strategien verwaltete. Seine Karriere begann er als Analyst bei JP Morgan Asset Management.
Ales ist CFA® Charterholder und verfügt über einen M.Sc. in Data Science von der City, University of London sowie einen M.Sc. in Finance von der Grenoble EM. Zudem erwarb er einen B.A. (Hons) in Entrepreneurship an der Manchester Metropolitan University.
Head of Fixed Income Specialism, Vanguard
Bio
Kelly Gemmell, CFA®, leitet das Fixed Income Product Specialism Team von Vanguard in Europa. Ihr Team betreut aktive und indexierte Fonds sowie ETFs.
Kelly kam 2022 zu Vanguard, nachdem sie zuvor im Bereich Discretionary Portfolio Management bei Morgan Stanley und Credit Suisse tätig war. Dort analysierte sie Equity- und Fixed-Income-Wertpapiere und verwaltete Equity-, Fixed-Income- und Multi-Asset-Portfolios. Darüber hinaus leitete sie die Entwicklung der Sustainable Direct Securities Platform für Equity- und Fixed-Income-Anlagen.
Kelly verfügt über einen Bachelorabschluss in Business Management vom King's College London, ist CFA® Charterholder und hält Zertifikate des CFA Institute in ESG Investing sowie Climate and Investing.
Moderator:
National Active Lead
Bio
Perry Marsden ist National Active Lead bei Vanguard. In dieser Funktion vermittelt er Einblicke in die aktiven Anlagestrategien von Vanguard und teilt seine Marktperspektiven. Darüber hinaus entwickelt er Inhalte und Präsentationen, die auf Vanguards Research und Thought Leadership aufbauen. Perry ist seit mehr als 15 Jahren bei Vanguard tätig.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
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Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.