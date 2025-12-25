ETF-Varianten

Während es heute über 1.800 ETFs in Europa gibt, werden die meisten ihrer Vermögenswerte in traditionelle, indexbasierte ETFs investiert.

(Index ETFs)

Das Ziel eines Index-ETFs ist es, die Leistung eines bestimmten Markt-Benchmarks so genau wie möglich nachzubilden. Beispiele für bekannte Benchmarks sind der FTSE 100, der FTSE Developed Europe Index und der S&P 500. Deshalb hört man oft, dass sie als „passiv verwaltete“ Investitionen bezeichnet werden. Indexbasierte ETFs sind in einer zunehmenden Anzahl von Arten und Anlageklassen verfügbar, einschließlich regionaler und globaler Aktien- und Rentenmärkte. Sie reichen von Produkten, die in den breitesten Marktanteilen investieren, bis hin zu solchen, die in spezifische Industrien investieren. Einige Arten von ETFs decken das Wachstums- und Wertspektrum ab. Andere verfolgen bestimmte Marktkapitalisierungsbereiche.Internationale ETFs decken die globalen Märkte ab und bieten Exposure zu einem einzelnen Land oder einer Region der Welt.Schließlich decken Renten-ETFs eine Vielzahl von Laufzeiten, Kreditqualitäten und Fälligkeitsbereichen ab.

(Andere Arten von ETFs)

Und es gibt andere Arten von ETFs, die dank eines jüngsten Anstiegs zu einem signifikanten Maß an Produktinnovation und -vermehrung geführt haben. Die neuesten globalen Branchenangebote umfassen ETFs, die über den traditionellen indexbasierten Ansatz hinausgehen. Schauen wir uns einige Beispiele an, beginnend mit aktiv verwalteten ETFs. Bei diesen zielt ein Portfoliomanager nicht darauf ab, einen Marktindex genau nachzubilden, sondern verwaltet die Vermögenswerte innerhalb des ETFs aktiv, um ein bestimmtes Anlageziel zu erreichen. Aktiv verwaltete ETFs stellen einen kleinen, aber wachsenden Teil der gesamten Branche dar. Es gibt auch Rohstoff- und Währungs-ETFs, die in die Rohstoff- und Währungsmärkte investieren, entweder durch physische Vermögenswerte oder durch die Terminbörse. Diese bieten Investoren eine Exposure gegenüber alternativen Anlagen wie landwirtschaftliche Produkte, Edelmetalle, Energie und Währungen. Am risikoreicheren Ende des ETF-Universums gibt es sowohl inverse als auch gehebelte ETFs. Dies sind Arten von synthetischen ETFs, die einzigartig sind und zusätzliche Risiken und Überlegungen beinhalten, die bei traditionellen ETF-Produkten nicht vorhanden sind. Inverse ETFs versuchen, die umgekehrte oder inverse Rendite der Benchmarks zu liefern, die sie verfolgen. Ein inverser ETF soll an einem Tag, an dem sein Index fällt, eine positive Rendite erzielen und eine negative Rendite, wenn der Index steigt. Gehebelte ETFs versuchen, ein Vielfaches der Rendite der Benchmarks zu liefern, die sie verfolgen. Ein solcher ETF könnte darauf ausgelegt sein, das Zwei- oder Dreifache des täglichen Anstiegs des Benchmarks zurückzugeben oder umgekehrt, das Zwei- oder Dreifache des Rückgangs des Benchmarks. Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten inversen und gehebelten ETFs ihre Ziele täglich erreichen sollen. Wenn sie länger als einen Tag gehalten werden, können diese ETFs Renditen erzielen, die von der umgekehrten oder gehebelten Vervielfachung abweichen. Inverse und gehebelte ETFs sind risikoreicher als die Alternativen, die keinen Hebel verwenden und sind im Allgemeinen geeignet für einen extrem engen Satz von Anlagezielen, wie kurzfristiges Market Timing oder Absicherungszwecke. Und sie sind nicht vorgesehen für langfristige Buy-and-Hold-Investitionen.