Modelle zum Portfolioaufbau

(Welche proprietären Modelle für den Portfolioaufbau nutzt Vanguard?)

Das Vanguard Capital Markets Model, abgekürzt VCMM, ist im Grunde genommen unser ökonometrischer Antrieb, den wir für unsere Annahmen zum Kapitalmarkt verwenden. Das ist also wirklich das Werkzeug, das wir nutzen, um eine Ansicht darüber zu haben, wie die Renditen, Volatilitäten und Korrelationen in der Zukunft aussehen werden, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in dreißig Jahren, für verschiedene Assets und Assetklassen, also Aktien, Anleihen und so weiter, Staatsanleihen, Kredit und so weiter. Es handelt sich also um ein ökonometrisches Modell, das auf unserer umfassenden Meinungsführerschaft und Technologie basiert, die nicht nur eine Punktprognose über die erwarteten zukünftigen Renditen liefert, sondern auch das Maß der Streuung darum herum. Also das Maß der Unsicherheit in Bezug darauf, wie die zukünftigen Renditen aussehen könnten. Und das ist entscheidend, nicht nur um zu identifizieren, was wir denken, wie sich Märkte und Renditen in der Zukunft entwickeln werden, sondern auch sicherzustellen, dass wir das Maß der Unsicherheit einbauen und managen, das mit diesen Assetklassen verbunden ist im Portfolio-Konstruktionsprozess oder im Portfolio-Optimierungsansatz. Darüber hinaus wird das ökonometrische Modell, würde ich sagen, verstärkt durch einige qualitative Einschätzungen der Investment Strategy Group, ISG, um eine Ansicht darüber zu liefern, was wir denken, dass die langfristigen, was wir als Stabilitäts Grundannahmen bezeichnen, nicht nur für die Assets und ihre Renditen sind, sondern auch für Variablen, die mit der realen Wirtschaft verbunden sind. Also BIP-Wachstum, Inflationsniveau, Industrieproduktion, und andere makroökonomische Variablen, die Inputs für das Modell sind. Es gibt also eine eingebaute qualitative Ebene von der Investment Strategy Group für unsere langfristigen stabilen Gleichgewichtsannahmen.

(Und was ist mit dem Vanguard Asset Allocation Model (VAAM)?)

Das Vanguard Asset Allocation Model, abgekürzt VAAM, ist unser quantitatives Werkzeug, das wir für die Portfolio- konstruktion und -optimierung verwenden, vor allem im Bereich Multi-Asset. Das ist also wirklich das Modell, das wir verwenden, um eine optimierte Mischung für verschiedene Ziele, Risikotoleranzen und Anlagehorizonte zwischen Asset- und Sub-assetklassen zu finden, also Aktien, Anleihen, Kredit, Staatsanleihen, Schwellenmärkte und so weiter. Das Modell verwendet tatsächlich das Vanguard Capital Markets Model, VCMM, über das wir gerade gesprochen haben, als einen der Hauptinputs. Also werden die Kapitalmarktannahmen vom VAAM verarbeitet, um die optimierte Vermögensverteilung zu erstellen. Eine der Hauptfunktionen von VAAM ist nicht nur die Mischung zwischen verschiedenen passiven Exposures und Beta-Risiken, also das Risiko-Rendite-Verhältnis zwischen verschiedenen Anlagen und Anlageklassen, sondern es ermöglicht auch die Mischung von aktiven Strategien mit passiven Strategien, indem das Risikoniveau spezifischer aktiver Fonds und Strategien berücksichtigt wird, sowie das Maß an Risikotoleranz, das Investoren gegenüber aktiven Strategien im Vergleich zu passiven Strategien haben könnten.

(Wie können Berater den Kunden helfen, ihren Kurs zu halten?)

Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, bei denen Berater ihren Kunden und Investoren wirklich helfen können, um sicherzustellen, dass sie nichts tun, was ihren langfristigen Erfolg beeinträchtigt. Zum Beispiel, was das Rebalancing betrifft, sicherzustellen, dass das Portfolio regelmäßig neu und einheitlich mit dem Anlagehorizont und dem Ziel ausbalanciert wird. Das ist etwas, das banal und offensichtlich klingen mag, aber Investoren vergessen manchmal wirklich, das zu tun. Ein weiteres Thema ist das Market Timing. Viele Investoren versuchen, schlau zu sein, den Markt zu timen und Gelegenheiten zu nutzen, um Alpha zu generieren, aber das ist wirklich sehr oft sehr schwer und Investoren sind nicht sehr erfolgreich darin. Das kann wiederum auf lange Sicht extrem schädlich für die Performance der Multi-Asset-Portfolios sein. Auch das Streben nach Performance, das mit Market Timing verbunden ist, ist eine weitere Eigenschaft, bei der die Berater helfen können sie zu vermeiden und sich fernzuhalten. Allgemein gesagt, Berater sind durch das Verhaltenscoaching, das sie anbieten, notwendig, um sicherzustellen, dass Investoren einen disziplinierten und ausgewogenen Ansatz zur Portfoliokonstruktion beibehalten. Und nochmals, wenn es um die Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios geht, ist ein sicherer Ausgangspunkt ein Markt- Kapitalisierungsansatz, der sehr gut für die meisten unserer Kunden in vielen Umgebungen funktioniert. Und dann können Investoren und Berater entscheiden, Änderungen vorzunehmen, abhängig davon, welche Ziele erreicht werden sollen.