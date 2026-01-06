ETF-Kosten

Wie bei Investmentfonds erheben ETFs eine gesamte Kostenquote, um die laufenden Betriebskosten zu decken. Aber sie haben auch einige Kosten, die nicht mit Investmentfonds verbunden sind. Schauen wir uns diese einmal an.

(Betriebskosten)

ETFs erheben Gebühren zur Deckung der laufenden Betriebskosten, wie z.B. Verwaltungskosten, Administration und Buchführung. Diese Gebühren werden als Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und sind allgemein bekannt als Gesamtkostenquote (TER) oder die laufenden Kosten (OCF). ETFs haben tendenziell niedrigere TERs oder OCFs als offene Investmentfonds, aber das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Investmentfonds aktiv verwaltet werden und höhere TERs und OCFs als ihre Indexgegenstücke berechnen. Da die überwiegende Mehrheit der ETFs Indexfonds sind, sind ihre TERs und OCFs im Durchschnitt niedriger als die traditionellen Investmentfonds.

(Geld-Brief-Spanne)

Beim Kauf oder Verkauf von ETF-Anteilen an einer Börse gibt es einen Unterschied zwischen dem Preis, den ein Händler bereit ist zu zahlen für einen ETF-Anteil (den Geldkurs), und dem etwas höheren Preis, den der Händler akzeptiert, um diesen ETF-Anteil zu verkaufen (den Briefkurs). Infolgedessen wird ein Investor typischerweise ETF-Anteile etwas über dem Marktpreis kaufen und etwas darunter verkaufen. Geld-Brief-Spannen sind typischerweise niedriger für ETFs, die stark gehandelt werden oder Wertpapiere besitzen, die hoch liquide sind.