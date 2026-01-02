Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage. Anlegerinnen und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren, die in dieser Grafik dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt daher keine Kosten für eine Anlage in den jeweiligen Index. Die Wertentwicklung wird auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge berechnet.

Quellen: Bloomberg. Daten vom 31. Dezember 2002 bis 29. Dezember 2023. Für die Berechnung wurden der Bloomberg Global Aggregate Total Return Index, abgesichert in Euro (für Anleihen) sowie der FTSE All-World Total Return Index, in Euro (für Aktien) verwendet.

Für langfristige Anlegerinnen und Anleger ist vielleicht eine Beobachtung besonders wichtig, nämlich die Wertentwicklung globaler Anleihen in Jahren mit negativen Aktienmarktrenditen. In dem oben abgebildeten Zeitraum erzielten globale Anleihen in fünf der sechs Jahre, in denen globale Aktien Verluste abwarfen, eine positive Rendite; das bedeutet, dass Anlegerinnen und Anleger mit einem Exposure auf globale Anleihen Aktienmarktverluste in diesen Jahren zum Teil ausgleichen konnten.

Die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen

Dass globale Anleihen vor Abschwüngen am Aktienmarkt schützen können, ist keine neue Erkenntnis. Die langfristige Renditekorrelation zwischen den beiden Assetklassen war seit den Neunzigerjahren überwiegend negativ, Aktien und Anleihen haben sich also im Allgemeinen in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Die Renditekorrelation ist eine wichtige Erwägung im Portfolioaufbau: Je geringer die Korrelation, desto größer ist das Diversifizierungspotenzial. Dies gilt sowohl für einzelne Wertpapiere als auch für ganze Assetklassen.

Konkreter: Anhand ihrer Korrelation lässt sich die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen (in unserem Fall Aktien und Anleihen) abschätzen. Eine negative Renditekorrelation bedeutet, dass die Anleiherenditen tendenziell steigen, wenn die Aktienrenditen sinken, und umgekehrt. Dieses umgekehrte Verhältnis zwischen Aktien- und Anleiherenditen ist ein Grund, warum Multi-Asset-Portfolios verschiedene Konjunktur- und Marktabschwünge vergleichsweise gut überstehen konnten.

Die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen hält jedoch nicht immer, wie Anlegerinnen und Anleger zuletzt im Jahr 2022 erfahren mussten, als die Kurse an den Aktien- und Anleihemärkten zum ersten Mal seit 1977 im Gleichschritt zurückgingen.1 Auslöser für die – unerwünschte – positive Korrelation waren vor allem die unerwartet drastischen Zinserhöhungen der Zentralbanken, doch lange hielt dieses Szenario nicht an: Schon im Jahr 2023 stellte sich die inverse Beziehung zwischen Aktien und Anleihen wieder ein.2

Das Jahr 2022 war ein Ausreißer, dennoch lassen sich über kürzere Zeiträume regelmäßig positive Korrelationen beobachten. Die nachstehende Grafik bildet die rollierende Korrelation täglicher Aktien- und Anleiherenditen sowohl über 60 Geschäftstage als auch über Zweijahreszeiträume zwischen 2002 und 2023 ab.

Wie man sieht, war die Renditekorrelation in den letzten 20 Jahren über Zwei-Jahres-Zeiträume negativ, über kürzere Zeiträume waren dagegen positive Korrelationen durchaus nicht ungewöhnlich.

Kurz- und langfristige Aktien-/Anleihe-Renditekorrelation