Warum der Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund eine Überlegung wert ist
Laufendes Einkommen
Der Fonds investiert in das größte Segment des globalen High-Yield-Marktes.(1) USD-High-Yield-Obligationen werfen höhere laufende Erträge ab als Investment-Grade-Papiere, doch Anlageerfolg in diesem Markt setzt sorgfältige Kreditauswahl voraus.
Beständigere Renditen
Wir streben minimale Kredit- und Ausfallverluste durch gründliche Analyse und sorgfältige Kreditauswahl an, indem wir erhöhte Ausfallrisiken identifizieren.
Langjährige Expertise, umfangreiche Ressourcen
Ein globales Team aus über 200 Spezialisten führt detaillierte Kreditanalysen durch, die sich auszahlen: 86% unserer Fonds haben über einen Zeitraum von fünf Jahren Mehrrenditen erzielt.(2) Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kosteneffizienz
Mit laufenden Kosten (OCF) von 0,15 bis 0,25%(3) gehört der Fonds zu den kosteneffizientesten europäischen Lösungen für ein Dollar-Exposure auf High-Yield-Unternehmensobligationen.(4)
Diversifizierung
Dank ihrer tendenziell kürzeren Duration können High-Yield-Obligationen ein Portfolio diversifizieren, zudem investiert der Fonds in Leveraged Loans und Crossover-Märkte.
(1) USD-Emissionen machen 77% des globalen Marktes für High-Yield-Unternehmensobligationen aus (Stand: 11. Mai 2026, gemessen am Marktwert).
(2) Quellen: Vanguard auf Grundlage von Daten von Morningstar und dem Vanguard Interface for Fund Information (Vifi); Stand: Juni 2026. Methodik: In den fünf Jahren bis zum 30. Juni 2026 haben weltweit 25 von 29 (86%) aktiv verwalteten aktiven Vanguard Obligationenfonds den Median ihrer Vergleichsgruppe von Morningstar übertroffen. Die Vergleichsgruppe enthält Fonds mit Fondsdomizil USA und Irland, für die Performance-Daten für mindestens fünf Jahre vorliegen. Nicht alle in den Daten enthaltenen Fonds sind in Europa verfügbar. Die Ergebnisse für andere Zeiträume können abweichen.
(3) Die laufenden Kosten (OCF) liegen bei reduzierten 0,15% für die Anteilsklasse „Institutional Plus“ und 0,25% für die Anteilsklasse „Retail“.
(4) Quelle: Morningstar, basierend auf der Morningstar-Kategorie „USD High Yield Bonds“; Stand: 11. September 2026.
Was ist der USD High Yield Corporate Bond Fund?
Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert vorwiegend in High-Yield-Unternehmensobligationen in US-Dollar mit attraktivem Ertragspotenzial. In Zusammenarbeit mit unseren Kreditanalysten identifiziert das Investment Team die vielversprechendsten Emittenten und steuert schwächere Bonitätsprofile am High-Yield-Markt.
Der Fonds strebt Mehrrenditen gegenüber seiner Benchmark, dem Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index, bei diszipliniertem Risikomanagement an.
Eine aktive Anlagestrategie, die sich auszahlt
Prozess
- Genaue Marktabbildung: Der Fonds strebt Alpha an, soll jedoch auch das Exposure erhalten, das Anlegerinnen und Anleger von dieser Strategie erwarten.
- Diversifizierte Alpha-Quellen: Um Alpha zu generieren, schöpft der Fonds diversifizierte und reproduzierbare Renditequellen aus.
- Diszipliniertes und kluges Risikoverhalten: Durch diszipliniertes Risikomanagement wollen wir gleichzeitig Gewinne abschöpfen und das Risiko vor Kursverlusten minimieren.
Struktureller Vorteil
- Kostenvorteil: Dank unserer Kosteneffizienz müssen wir keine exzessiven Risiken eingehen, um Alpha zu erzielen, und können uns stattdessen auf langfristige Anlagemöglichkeiten konzentrieren.
- Kompetenz und Größenvorteile: Der Fonds profitiert von unseren Größenvorteilen, unserer Expertise und unserer Erfahrung an den globalen Obligationenmärkten.
Ergebnisse
Wir streben langfristig beständige Mehrrenditen durch einen disziplinierten Anlageprozess an.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
„Die Kombination aus attraktiven Renditen und kürzerer Duration macht US-High-Yield-Obligationen besonders attraktiv, gleichzeitig eröffnen Marktverwerfungen Chancen für aktive Investoren mit disziplinierter Wertpapierauswahl.“
Head of High Yield Portfolio Management und Lead Portfolio Manager des Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund
Fondsinformationen
Die Ongoing Charges Figure (OCF) deckt die Verwaltungs-, Audit-, Depot-, Rechts-, Registrierungs- und Regulierungskosten des Fonds ab.
Wichtige Dokumente
Überdurchschnittliche Renditen sind kein Zufallsprodukt
Unsere aktive Philosophie hat sich in über 40 Jahren bewährt. Unser globales Team aus über 200 Obligationenspezialisten verwaltet heute ein Anlagevermögen von über 3 Billionen US-Dollar.
Quelle: Vanguard. Daten per 30. September 2026. Die Währung ist der US-Dollar (USD).
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger und Anlegerinnen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.
Risiko von Hochzinsobligationen. Hochzinsobligationen werden von Unternehmen mit niedrigerem Rating begeben und sind mit einem höheren Risiko verbunden, dass der Emittent seine Verbindlichkeiten möglicherweise nicht zurückzahlen kann. Diese Anlagen können auch stärker von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Dies bedeutet, dass ihr Wert stärkeren Schwankungen unterliegen kann und dem Fonds Verluste entstehen könnten.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Ausserdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren.Unternehmensobligationen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Obligationen.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Obligationen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die in unterschiedlichen Währungen gehandelt werden. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung.
Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (KID) für diesen Fonds ist neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard.
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Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
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