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    • Vorteile des Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund

    Höhere Rendite

    Der Fonds strebt Mehrrenditen gegenüber Bargeld und Geldmarktfonds an. (1)

    Geringere Zinssensitivität

    Anleihen mit kurzer Laufzeit (1 bis 5 Jahre) sind deutlich weniger anfällig für Zinserhöhungen als längerfristige Anleihen und können deren Auswirkungen auf ein Portfolio abfedern.

    Portfolioballast

    Der Fonds investiert in risikoarme Anleihen mit kurzer Laufzeit und soll sowohl Aktienmarktvolatilität als auch Kursschwankungen langfristiger Anleihen ausgleichen.

    (1) Quelle: Vanguard und Bloomberg, basierend auf einer modellierten Zinsstrukturkurve, die auf Grundlage von evaluierten Bloomberg Kursdaten in USD erstellt wurde; Stand: 30. Juni 2026. Ab einer Laufzeit von 2,5 Jahren (was der durchschnittlichen Laufzeit des Fonds entspricht) werfen Anleihen tendenziell höhere Rendite ab als Geldmarktpapiere und Tagesgeldkonten. Barmittel und Geldmarktinstrumente werden dargestellt durch den SOFR Index bzw. den Bloomberg Short Treasury Index.


    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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    Was ist der Global Short-Term Core Bond Fund?

    Der Global Short-Term Core Bond Fund ist ein aktiv verwalteter Anleihefonds mit einem Risiko/Renditeprofil, das zwischen Geldmarktinstrumenten und Anleihen mit längerer Laufzeit angesiedelt ist.   

    Der Fonds soll Anlegerinnen und Anlegern, die langfristige Risiken steuern wollen, eine ausgewogene Anlageoption bieten und strebt dazu folgende Ziele an:

    höhere Renditen als Geldmarktinstrumente bei begrenztem Zinsrisiko, das charakteristisch für langfristige Anleihen ist;

    ein nach Ländern und Sektoren diversifiziertes Portfolio;

    „Portfolioballast“ gegen Marktschwankungen;

    ein Multi-Sektor-Exposure, das das Portfolio weniger anfällig für regionale Schwankungen macht.

    In welche Anleihemärkte investiert der Global Short-Term Core Bond Fund?

    Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus:

    Investment-Grade-Anleihen

    Staatsanleihen

    Strukturierten kurzfristigen festverzinslichen Wertpapiere

    High-Yield- und Schwellenländeranleihen mit kurzer Laufzeit (selektiv)

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    Fonds informationen

    GBP Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    £ 100.35
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    GBP Dist
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    £ 100.35
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    EUR Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    EUR 100.22
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    EUR Dist
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    EUR 100.22
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    EUR Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    EUR 100.23
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.15%
    GBP Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    £ 100.36
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.15%
    GBP Dist
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    £ 100.36
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.15%
    CHF Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    CHF 99.99
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    USD Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    $ 100.35
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.25%
    USD Acc
    Global Short-Term Core Bond Fund
    NAV
    $ 100.36
    Per 14 Aug. 2026
    OCF/TER
    0.15%

    „Wer in einen Anleihefonds investiert, will keine Überraschungen – und kurze Duration macht die Wertentwicklung tendenziell berechenbarer. Dieser Fonds soll genau das leisten, was man von Vanguard erwartet: ein diversifiziertes Exposure auf risikoarme Anleihen, kompetentes Management und niedrige Kosten.“

    Ales Koutny

    Head of International Rates, Vanguard Europe Co-fund manager of the Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund

    Wichtige Dokumente

    ""

    Aktives Anleihemanagement: Stärke durch Kompetenz

    Eine 40-jährige Erfolgsbilanz in der Verwaltung aktiver Anleihefonds und über 150 Spezialisten, die sich für den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden einsetzen.

    Erfahren Sie mehr über die aktiven Anleihestrategien von Vanguard
    ""

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Manche Fonds investieren in Schwellenländern, die im Vergleich zu entwickelteren Märkten volatiler sein können. Infolgedessen kann der Wert Ihre Anlagen steigen oder fallen.

    Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.

    Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

    Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Dies ist eine Marketingmitteilung.

    Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und dem Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Das Basisinformationsblatt (KID) für diesen Fonds ist neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstößt, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von Werpapieren sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

    Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

    Der Manager von Vanguard Investment Series plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Investment Series plc.

    Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

    Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.