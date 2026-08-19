Wie Technologie die Verwaltung von Anleiheportfolios verändert

Technologie verändert die Anleihemärkte, unter anderem durch Fortschritte im elektronischen Handel, ETFs und Datenanalyse.





Die Kombination modernster Technologie mit menschlicher Anlageexpertise erleichtert auch die Entwicklung durchdachter Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger noch leichter in die Anleihemärkte investieren können.





Wir sehen in Innovation den Motor für Effizienzsteigerungen und neue Anlagemöglichkeiten, die zu besseren Ergebnissen für unsere Kundinnen und Kunden beitragen können.

Der Anleihemarkt ist riesig, komplex – und ein erstklassiges Ziel für technologische Disruption. Vanguard gestaltet diese Evolution federführend mit: Durch den Einsatz modernster Technologie optimieren wir jeden Aspekt unserer Prozesse und unterstützen unsere Anlagespezialisten, die für unsere Kundinnen und Kunden beständige, langfristige Anlageergebnisse anstreben.

Technologische Innovation beschleunigt die Veränderung der Marktstruktur

Technologisch durchlebt der Anleihemarkt gerade eine spannende Zeit. Er ist wesentlich grösser als der Aktienmarkt, aber auch viel undurchsichtiger, denn die vielen Millionen Anleihen, die im Umlauf sind, werden nicht an zentralisierten Börsen, sondern ausserbörslich gehandelt. Seine inhärente Komplexität machte den Markt in der Vergangenheit intransparent und Anleihen schwerer zu handeln – und für versierte Investoren damit zum perfekten Einsatzgebiet für Technologie.

Bereits heute verändern rasante technologische Fortschritte den Markt grundlegend, zum Beispiel durch elektronischen Handel: Mehr als zwei Drittel aller US-Staatsanleihen und fast die Hälfte aller Investment-Grade-Unternehmensanleihen werden mittlerweile elektronisch ge- und verkauft.1

Auch der Aufstieg von Anleihe-ETFs verändert den Markt: Nicht nur können Anlegerinnen und Anleger in immer kleinere Nischensegmente investieren; Fortschritte im Portfoliohandel verändern auch die Struktur des Marktes selbst.

Diese Entwicklung hat die Arbeit professioneller Investoren revolutioniert: Technologie ermöglicht eine effizientere Order-Ausführung, verbessert die Preisfindung, erhöht die Liquidität und senkt die Transaktionskosten. Für unsere Kundinnen und Kunden schöpfen wir diese Möglichkeiten aus, um noch bessere Anlageergebnisse zu erzielen und unser Lösungsangebot durch durchdachte Produktinnovationen zu erweitern.

Menschliche Kompetenz und technologische Innovation

Wir bauen auf einem soliden Fundament aus Technologie und Kompetenz auf. Mit unseren bisherigen Investitionen in maschinelles Lernen haben wir eine solide Infrastruktur für generative und agentenbasierte KI aufgebaut, mit der wir unseren Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen können. Mithilfe unserer Investment-Spezialisten setzen wir diese Innovationen in allen drei Säulen unserer Technologieplattform um:

Bessere Analysen

Schnellere Entscheidungen

Optimierte Ausführung

Wir nutzen Technologie, um die Arbeit unserer Teams effizienter und einheitlicher zu gestalten und uns auf das zu konzentrieren, was Investieren so einzigartig menschlich macht: fundierte Markteinschätzungen, direkter Dialog mit Portfolio-Unternehmen, High-Conviction-Anlagethesen und kontinuierliche Optimierung unseres Anlageprozesses.

Bereits heute haben wir zahlreiche Innovationsmöglichkeiten in unseren Anleihen-Prozessen identifiziert und implementiert, die auf diesen Säulen aufbauen.

1. Bessere Analysen:

KI und maschinelles Lernen bilden die Grundlage für die Applikationen, die wir selbst entwickeln, um riesige Datensätze zu analysieren und so wiederholbare und zuverlässige Alpha-Quellen zu identifizieren.

Unsere Kreditanalystinnen und -analysten beispielsweise nutzen generative KI, um Informationen aus Tausenden von Ergebniskonferenzen, Nachrichtenquellen und Anleiheprospekten zusammenzufassen. So können wir unsere Fundamentalanalyse in Breite und Tiefe erweitern und inzwischen über 5.000 Emittenten erfassen. In Verbindung mit der Erfahrung und dem Urteilsvermögen unserer Portfoliomanagerinnen und -manager tragen diese Informationen dazu bei, dass wir Relative-Value-Signale besser erkennen und Alpha generieren können.

2. Schnellere Entscheidungen:

Komplexe Optimierungsmodule integrieren in Echtzeit Markt- und Liquiditätsdaten mit proprietären Relative-Value-Signalen aus der ersten Säule. So können wir schnell handeln und unser geistiges Eigentum skalieren, ohne dabei an Genauigkeit und Datenqualität einzubüssen.

Unter anderem haben wir so den Zeitaufwand zur Erstellung eines ETF-Wertpapierkorbs (also der Auswahl von Anleihen zur Ausgabe und Rücknahme von ETF-Anteilen) von zwei Stunden auf unter zehn Minuten verkürzt.

3. Optimierte Ausführung:

Schneller Zugriff auf verlässliche Daten und eine ebenso schnelle Auswertung sind für den Erfolg am Anleihemarkt entscheidend. Instrumente wie unser Liquidity Aggregator fassen die Kursangebote der Händler zusammen und wandeln sie in umsetzbare Transaktionen um, was Effizienz und Skalierbarkeit in fragmentierten Märkten erhöht.

So hat beispielsweise unser für den Handel Kommunalanleihen verantwortliches Team eine Technologie entwickelt, die täglich rund vier Millionen Kursnotierungen von Brokern verarbeitet und etwa 100 umsetzbare Transaktionen generiert. Unser Liquidity Aggregator verstärkt Relative-Value-Preissignale, macht den Preisbildungsprozess transparenter, reduziert das Risiko von Fehlbewertungen – und erhöht so die Genauigkeit der untertägigen Fair-Value-Bestimmung.

Der technologische Wandel vollzieht sich in rasender Geschwindigkeit, weshalb wir sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen ständig neue Technologien überprüfen müssen, um unsere Innovationssäulen weiterzuentwickeln. Unter anderem arbeiten wir aktuell an folgenden Initiativen:

Zusammen mit dem KI-Team von Vanguard arbeiten wir in der AI Garage an einem fortschrittlichen Prepayment-Modell für hypothekenbesicherte Wertpapiere, das auf maschinellem Lernen beruht und Marktineffizienzen erkennen soll.

Gemeinsam mit IBM erforschen wir, wie wir mithilfe von Quantencomputern unsere Portfolios optimieren können. Erste Modelle zeigen im Vergleich zu den heutigen „klassischen“ Methoden bessere Ergebnisse. Aufbauend auf diesen Ergebnissen und einem gemeinsam veröffentlichten Forschungspapier befindet sich diese Initiative inzwischen in der zweiten Phase, in der wir das Modell auf grössere, komplexere Portfolios anwenden.

Blick nach vorn: Was für unsere Kundinnen und Kunden zählt

Technologie mag jeden Aspekt unseres Anlageprozesses verändern, doch Menschen bleiben unser grösstes Kapital. Wir nutzen Technologie, damit unsere menschliche Kompetenz noch weiter trägt. Und natürlich werden die wirklich wichtigen Entscheidungen von unseren Investment-Spezialisten getroffen.

Unsere „Human-in-the-Loop“-Philosophie bindet erfahrene Portfoliomanagerinnen und -manager sowie andere Experten direkt in den Entscheidungsprozess ein und gewährleistet, dass KI-generierte Einschätzungen sorgfältig bewertet und umsichtig verwendet werden. Durch die Kombination von Expertise und modernsten Instrumenten stärken wir unseren disziplinierten Anlageprozess, der unseren Kundinnen und Kunden selbst unter schwierigsten Marktbedingungen die besten Chancen auf Anlageerfolg bietet.

1 Quellen: MiFID-II-Nachhandelsdaten, Tradeweb, MarketAxess, Flow Traders, Coalition Greenwich, Municipal Securities Rulemaking Board und Barclays Research.

