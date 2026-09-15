Warum Ihre Kundinnen und Kunden in globale Obligationen investieren sollten
Währungsgesicherte globale Obligationen diversifizieren und reduzieren Risiken, ohne die erwarteten Renditen zu beeinträchtigen.
Währungsgesicherte globale Obligationen diversifizieren und reduzieren Risiken, ohne die erwarteten Renditen zu beeinträchtigen.
Wie eine Studie der Vanguard Investment Strategy Group (ISG) zeigt, können globale Obligationen die Volatilität eines Portfolios besser reduzieren als ein rein nationales Exposure – ohne dabei die erwartete Rendite zu beeinträchtigen.
Die meisten Anlegerinnen und Anleger diversifizieren ihr Aktienportfolio global, doch am Obligationenmarkt vertrauen viele Berater und Kunden noch immer vor allem auf inländische Emittenten.
Eine aktuelle Studie, die sich mit den Vorteilen globaler Obligationen-Allokationen befasst, spricht dafür, den traditionellen „Home Bias“ in Obligationenportfolios zu überdenken.
Die Vanguard Investment Strategy Group hat die Renditen fünf bedeutender Obligationenmärkte – Grossbritannien, USA, Kanada, Euroraum und Australien – analysiert und festgestellt, dass globale Obligationen die Portfoliovolatilität besser reduzieren können als ein rein nationales Exposure, ohne auf Kosten der erwarteten Rendite zu gehen.
Für Beraterinnen und Berater verdeutlicht die Studie die Bedeutung globaler Diversifizierung in den Obligationenportfolios ihrer Kunden.
Ein globales Obligationen-Exposure folgt den Grundsätzen der Diversifizierung: Durch Streuung des Anlagevermögens auf zahlreiche Obligationenmärkte profitiert das Portfolio von unvollständigen Korrelationen: Steigen die Kurse in einem Markt, fallen sie in einem anderen Markt, was zu einer beständigeren Wertentwicklung im Portfolio beiträgt.
Beständigere Renditen
Obligationenkurse steigen und fallen nicht im Gleichschritt. Weil Zinszyklen, Inflation und Geldpolitik einzelner Märkte voneinander abweichen, entwickeln sich auch die Obligationen dieser Märkte unterschiedlich.
Im Rahmen eines diversifizierten Obligationenportfolios können die unterschiedlichen Eigenschaften globaler Obligationen nicht nur zu stabileren Renditen führen, sondern auch besser vor Kursverlusten schützen – insbesondere in Phasen volatiler Aktienmärkte.
Die Analyse verdeutlicht unter anderem die Bedeutung einer Währungsabsicherung, denn Wechselkursschwankungen können die Volatilität globaler Obligationen deutlich erhöhen.
Eine Absicherung gewährleistet dagegen, dass sich die Renditen dem Heimatmarkt angleichen. So können Anlegerinnen und Anleger Risiken langfristig besser steuern und müssen nicht auf die stabilisierende Funktion verzichten, die sie von Obligationen erwarten.
Währungsgesicherte globale Obligationen haben in der Vergangenheit berechenbarere Ergebnisse erzielt und konnten Risiken besser ausgleichen als ein rein nationales oder ein ungesichertes globale Exposure.
Währungsabsicherung reduziert die Volatilität globaler Obligationen
Anmerkungen: Monatliche Renditen für den Zeitraum vom 1. Januar 2006 bis zum 31. December 2025. Die Portfolios bestehen aus globalen Aktien und globalen Obligationen. Globale Aktien werden dargestellt durch den MSCI All Country World Index in der jeweiligen Währung und sind nicht abgesichert. Globale Obligationen in Landeswährung ohne Währungsabsicherung werden dargestellt durch den Bloomberg Global Aggregate Index ohne Währungsabsicherung in den jeweiligen Währungen. Globale Obligationen in Landeswährung mit Währungsabsicherung werden dargestellt durch den Bloomberg Global Aggregate Index mit Währungsabsicherung in den jeweiligen Währungen.
Quelle: Bloomberg.
Globale Obligationen können ein Portfolio besser diversifizieren als ein rein nationales Obligationen-Exposure, doch die passende Gewichtung hängt von den individuellen Umständen jeder Kundin und jedes Kunden ab. Absicherungskosten, Geldbedarf und die Abstimmung des Portfolios auf mögliche Verbindlichkeiten können ebenso wie steuerliche Abwägungen den potenziellen Mehrwert globaler Obligationen in Kundenportfolios beeinflussen.
Die gute Nachricht: Die Kosten für eine Währungsabsicherung sind in den letzten Jahren deutlich gesunken und fallen nach unserer Analyse im Verhältnis zu den Diversifizierungsvorteilen eher gering aus.
Für Kundinnen und Kunden, die ihr Obligationenportfolio durch globale Obligationen ergänzen möchten, bietet Vanguard eine Reihe kostengünstiger Obligationen-ETFs an.
Globale Obligationenstrategien: Diversifizierung durch ein globales Fixed-Income-Exposure
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Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
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