So überzeugen Sie Ihre Kunden, am Ball zu bleiben

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren?

Viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist. Doch Daten zeigen, dass es bei der Geldanlage nicht auf Timing ankommt.

Mit unserer „Pechvogel“-Analyse zum Download können Sie Ihren Kundinnen und Kunden vermitteln, dass sich langfristige Geldanlage lohnt – und selbst unter den ungünstigsten Marktbedingungen bessere Ergebnisse erzielt als Barmittel.

Die Analyse erzählt die Geschichte vom hypothetischn «Pechvogel», der in den letzten 30 Jahren immer unmittelbar vor jedem grosseren Markteinbruch investiert hat. Doch trotz seines ausnahmslos unglücklichen Timings gelang es dem «Pechvogel», eine Rendite von 267% zu erzielen. So wurden aus den CHF 35.000, die er im Laufe von 30 Jahren investiert hat, nicht weniger als CHF 128.559.