So überzeugen Sie Ihre Kunden, am Ball zu bleiben
Die „Unlucky Jim “-Analyse von Vanguard kann Ihren Kundinnen und Kunden helfen, die Vorteile langfristiger Vermögensanlage zu verstehen.
Die „Unlucky Jim “-Analyse von Vanguard kann Ihren Kundinnen und Kunden helfen, die Vorteile langfristiger Vermögensanlage zu verstehen.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren?
Viele Anlegerinnen und Anleger fragen sich, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist. Doch Daten zeigen, dass es bei der Geldanlage nicht auf Timing ankommt.
Mit unserer „Pechvogel“-Analyse zum Download können Sie Ihren Kundinnen und Kunden vermitteln, dass sich langfristige Geldanlage lohnt – und selbst unter den ungünstigsten Marktbedingungen bessere Ergebnisse erzielt als Barmittel.
Die Analyse erzählt die Geschichte vom hypothetischn «Pechvogel», der in den letzten 30 Jahren immer unmittelbar vor jedem grosseren Markteinbruch investiert hat. Doch trotz seines ausnahmslos unglücklichen Timings gelang es dem «Pechvogel», eine Rendite von 267% zu erzielen. So wurden aus den CHF 35.000, die er im Laufe von 30 Jahren investiert hat, nicht weniger als CHF 128.559.
Live oder On-Demand – spannende Events für Sie, von Marktthemen bis zu Portfolio- und Verhaltenscoaching.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wichtige allgemeine Hinweise
Dies ist eine Marketingmitteilung. Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschliesslich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.
Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung zu betrachten, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gegen das Gesetz verstösst, oder an Personen, denen gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun.
Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.
Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.
In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.
Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Grossbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.
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