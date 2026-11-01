Mega-Börsengänge und Indexfonds: Was Anleger wissen sollten

Weil immer mehr Unternehmen eine beachtliche Größe erreichen, bevor sie an die Börse gehen, beschäftigt Anlegerinnen und Anleger einmal mehr die Frage, wie diese „Mega-IPOs“ eigentlich in Aktienindizes kommen – und welche Folgen ihre Aufnahme für sie hat.

Selbst bei einer beachtlichen nominellen Bewertung kann sich der Einfluss eines Unternehmens auf einen diversifizierten Indexfonds direkt nach dem Börsengang jedoch in Grenzen halten. Warum? Weil sich der Ablauf einer Aufnahme in den Index nach der Methodik des Indexanbieters richtet, und in den meisten Indizes hängt die Gewichtung eines Unternehmens nicht vom Gesamtwert der Aktien ab, sondern von dem Wert der Aktien, die Anlegerinnen und Anleger tatsächlich handeln können.

Warum machen Mega-Börsengänge gerade Schlagzeilen?

Weil heute mehr privates Kapital zur Verfügung steht, können Unternehmen einen Börsengang tendenziell länger hinauszögern. Ist es dann so weit, sind einige dieser Unternehmen größer und etablierter als die typischen Börsengänge früherer Jahre.

Eine branchenweite Definition existiert nicht, doch grundsätzlich bezeichnet der Begriff „Mega-IPO“ Unternehmen, die nach Marktwert zu den größten börsennotierten Unternehmen gehören. Indexanbieter wenden ihre eigenen Kriterien an, häufig indem sie das Unternehmen mit bestehenden Indexkomponenten vergleichen oder Schwellenwerte für die Marktkapitalisierung heranziehen.

Kommt eines dieser Unternehmen an die Börse, müssen Indexanbieter zwei wichtige Ziele erreichen:

Repräsentativität: Wirtschaftlich bedeutende Unternehmen sollten in den Index aufgenommen werden, wenn sie an die Börse gehen.

Wirtschaftlich bedeutende Unternehmen sollten in den Index aufgenommen werden, wenn sie an die Börse gehen.

Anlagefähigkeit: Die in einem Index enthaltenen Aktien müssen von Anlegerinnen und Anlegern in angemessener Weise gehandelt werden können.

Wird die Aufnahme eines sehr großen börsennotierten Unternehmens in den Index um mehrere Monate verzögert, ist der Index vorübergehend womöglich weniger repräsentativ für den Markt, den er abbilden soll. Eine zu schnelle Aufnahme könnte jedoch Sorgen um verfügbare Liquidität, Preisbildung und Genauigkeit der Eigentümerdaten nähren. Die Methodik, nach der ein Index strukturiert wird, sollte diese Aspekte durch transparente Aufnahme - und Implementierungsregeln miteinander in Einklang bringen.

Wann werden neue Börsenunternehmen in einen Aktienindex aufgenommen?

Einen präzisen, immer gleichen Ablauf gibt es nicht. Ein Unternehmen, das an die Börse geht, muss die Vorgaben des jeweiligen Referenzindex für Unternehmensgröße, Liquidität, Streubesitz, Sitz des Unternehmens, Wertpapierart, Notierungsplatz, Handelshistorie usw. erfüllen.

Im Rahmen eines herkömmlichen Verfahrens kann sich eine Aufnahme bis zu einer routinemäßigen vierteljährlichen, halbjährlichen oder jährlichen Indexüberprüfung hinziehen. Einige Indexanbieter schreiben zudem eine sogenannte Seasoning Period vor, was bedeutet, dass eine Aktie vor der Aufnahme über einen bestimmten Mindestzeitraum öffentlich gehandelt werden muss.

Bestimmte Unternehmen findet jedoch dank beschleunigter Aufnahme früher Eingang in einen Index. Je nach Anbieter kann ein Unternehmen, das die Bedingungen erfüllt, innerhalb von rund fünf bis 15 Handelstagen nach der Erstnotierung in einen Index integriert werden. Die Methoden variieren von Anbieter zu Anbieter und sogar zwischen den verschiedenen Indizes desselben Anbieters. Bestimmte breite Marktindizes erlauben beispielsweise eine schnelle Aufnahme, der S&P 500 schreibt dagegen weiterhin eine längere Handelshistorie sowie die Erfüllung seiner sonstigen Zulassungskriterien vor.

Auch ein Mega-Börsengang wird nicht automatisch Teil eines Index, nur weil er groß ist, viel Aufmerksamkeit erregt oder eine hohe Rendite verspricht; geltende Aufnahmekriterien müssen erfüllt sein.

Wie viel Gewicht haben Mega-Börsengänge in einem Indexfonds?

Die Gewichtung hängt in der Regel stärker von der float-bereinigten Marktkapitalisierung des Unternehmens ab als von dessen Gesamtwert.

Der Free-Float, also der Streubesitz, bezeichnet den Anteil der Aktien, die Anlegerinnen und Anleger an öffentlichen Märkten handeln können. Aktien im Besitz von Gründern, Mitarbeitern, Mehrheitsgesellschaftern, Regierungen oder anderen strategischen Investoren werden bei der Berechnung des investierbaren Kapitalanteils durch einen Indexanbieter nicht immer berücksichtigt oder zumindest mit einem Abschlag bewertet.

Im Wesentlichen entspricht die float-bereinigte Marktkapitalisierung dem Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl aller öffentlich handelbaren Aktien.

Ein hypothetisches Unternehmen mit einem Gesamtmarktwert von 500 Milliarden US-Dollar verdeutlicht, wie die Berechnung funktioniert: Wenn nur 5% der Aktien als öffentlich handelbar gelten, wird die um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung bei der Börseneinführung etwa 25 Milliarden US-Dollar betragen. Die Gewichtung im Index richtet sich in der Regel nach diesem investierbaren Wert und nicht nach der Gesamtbewertung von 500 Milliarden Dollar.

Der Wert des investierbaren Aktienanteils und die Indexmethodik sind wichtiger als die nominelle Bewertung, wobei die Gewichtung in der Regel steigt, wenn mehr Aktien an die öffentlichen Märkte kommen.

Warum kann die Gewichtung mit der Zeit schwanken?

Die Anzahl der Aktien, die öffentlich gehandelt werden, steigt nach einem Börsengang häufig an.

Sperrklauseln können Gründer, Mitarbeiter und Frühinvestoren vorübergehend daran hindern, ihre Anteile zu verkaufen. Laufen diese aus oder begibt das Unternehmen weitere Aktien, kann die Zahl der öffentlich gehandelten Aktien steigen – und damit auch die float-bereinigte Marktkapitalisierung des Unternehmens und dessen Indexgewichtung.

Indexanbieter können diese Änderungen im Rahmen planmäßiger Indexanpassungen oder nach bestimmten Unternehmensereignissen in den Index einfließen lassen. Auch ein deutlicher Anstieg des Streubesitzes kann schrittweise in den Index aufgenommen werden, um einen geordneten Handel und die Abbildbarkeit des Referenzindexes zu gewährleisten.

Das bedeutet: Auslaufende Sperrklauseln und ein daraus resultierender Anstieg des Streubesitzes hat unter Umständen größeren Einfluss auf ein Portfolio als die Erstaufnahme in den Index im Zuge des Börsengangs.

Wie steuern Portfoliomanager solche Mega-Börsengänge?

Eine Indexaufnahme folgt festen Regeln, doch bei einem großen Börsengang geht es für Indexfonds um mehr als nur den Kauf von Aktien zum Handelsschluss am Tag der Aufnahme. Portfoliomanager müssen die Benchmark-Abbildung gegen Faktoren wie Liquidität, Transaktionskosten, Marktauswirkungen, Steuern und mögliche spätere Änderungen im Streubesitz abwägen.

Sie können ein Exposure durch eine Kombination aus Zeichnungen im Rahmen des Börsengangs, Sekundärmarktkäufen, Mittelzuflüssen des Fonds und zeitlich sorgfältig abgestimmten Transaktionen aufbauen. Welche Strategie im Einzelfall die richtige ist, hängt vom Index, der Liquidität, der relativen Bewertung und dem Anlageziel des Fonds ab.

Der Indexanbieter entscheidet, ob und wann ein Unternehmen in den Referenzindex aufgenommen wird. Die Aufgabe des Portfoliomanagers besteht darin, diese Veränderung effizient zu implementieren. Dank unserer Größenvorteile und disziplinierten Handelsprozessen können die erfahrenen Investment Teams von Vanguard Veränderungen im Index nicht nur umsetzen, sondern dabei auch Kosteneffizienz und präzise Indexabbildung anstreben.

Worauf sollten Indexfondsanleger achten?

Große Börsengänge können für großes Aufsehen sorgen, doch ihr Einfluss auf einen diversifizierten Indexfonds ist möglicherweise geringer, als es die Bewertungen in den Schlagzeilen vermuten lassen.

Drei Prinzipien können Anlegerinnen und Anlegern helfen, Mega-Börsengänge und ihre Aufnahme in Indizes einzuordnen:

Die Aufnahme in einen Index folgt bestimmten Regeln. Ein Unternehmen wird erst in einen Index aufgenommen, wenn es die Kriterien dieses Index erfüllt. Begeisterung in der Anlegergemeinschaft und erwartete Renditen spielen keine Rolle.

Der investierbare Aktienanteil zählt. Ein Unternehmen mit hoher Gesamtmarktkapitalisierung, aber begrenztem Streubesitz beginnt womöglich mit einer eher moderaten Gewichtung.

Diversifizierung reduziert die Abhängigkeit von einem einzigen Unternehmen. Ein diversifizierter Indexfonds bietet ein Exposure auf öffentliche Märkte, ohne dass Anlegerinnen und Anleger vorhersagen müssen, welcher Börsengang erfolgreich sein wird.

Wer langfristig investiert, sollte sich daher auch weiterhin an einen wichtigen Grundsatz halten: Diversifizierte, regelbasierte Indizes sollen den investierbaren Markt abbilden. Wenn der Anteil der öffentlich handelbaren Aktien eines Unternehmens nach dem Börsengang steigt, kann auch die Gewichtung dieses Unternehmens im Index steigen.