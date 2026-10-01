KI-Optimismus und politische Unsicherheit: Tauziehen an den Obligationenmärkten

Zwei Themen bewegen die Märkte: der wirtschaftliche Wert Künstlicher Intelligenz (KI) und der dynamische Einfluss der US-Politik auf Wachstum und Inflation.

Die KI-Investitionen steigen weiter

Noch ist nicht sicher, ob der wirtschaftliche Mehrwert Künstlicher Intelligenz den Umfang der aktuellen Investitionen rechtfertigen wird. Zwar kommt KI zunehmend in Unternehmen und privaten Haushalten zum Einsatz, ihr Einfluss auf Produktivität und Profitabilität ist jedoch weiterhin schwer messbar.

Ein Rückgang der Investitionen ist gleichwohl kaum absehbar – die grossen US-Technologieunternehmen investieren weiterhin enorme Summen in IT-Infrastruktur, Rechenzentren und Entwicklung. Die Investitionswelle hat solche Ausmasse angenommen, dass die freien Cashflows einiger Hyperscaler unter Druck kommen. Trotzdem steigen die Ausgaben weiter.

Da der KI-Ausbau zunehmend über die Emission von Obligationen finanziert wird, zeichnet sich am Obligationenmarkt ein Paradigmenwechsel ab. Einigen Schätzungen zufolge könnten Unternehmen bis 2030 rund 2,1 Billionen US-Dollar durch Investment-Grade-Obligationen (die grösste Fremdkapitalquelle) und weitere rund 700 Milliarden US-Dollar durch Hochzinsobligationen, Leveraged Loans und Verbriefungen1 aufnehmen.

Die Wettbewerbsdynamik ähnelt früheren technologischen Umbrüchen. Die Geschichte zeigt, dass viele Unternehmen an einem neuen Technologiezyklus partizipieren, am Ende jedoch nur wenige dominierende Gewinner übrig bleiben. Und so befinden sich die Teilnehmer in einem Wettrennen um Führungspositionen – und investieren weiter hohe Summen.

Besonders deutlich zeigen sich die wirtschaftlichen Folgen in den USA, wo KI-Investitionen wohl massgeblich zum Wachstum beitragen werden, während die Auswirkungen in Europa vergleichsweise moderat ausfallen. Mit einem Volumen von mehreren Billionen US-Dollar werden die Ausgaben für den Ausbau Künstlicher Intelligenz selbst zu einem wichtigen Konjunkturmotor – unabhängig davon, wer letztendlich das kommerzielle Rennen gewinnt.

Flammt die Inflation wieder auf?

Neben Künstlicher Intelligenz rückt auch die Inflation wieder in den Fokus.

Ein wichtiger Treiber sind weiterhin die Energiepreise, doch auch an anderer Stelle steigt der Druck. Steigende Fracht- und Transportkosten, darunter auch höhere Dieselpreise, zeigen anhaltenden angebotsseitigen Inflationsdruck an, in den kommenden Monaten könnten zudem die Lebensmittelpreise steigen.

Die Zentralbanken stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Die Geldpolitik soll in erster Linie über die Zinssätze die Nachfrage steuern, doch der aktuelle Inflationsdruck ist an vielen Stellen auf Angebotsengpässe zurückzuführen. Geldpolitische Instrumente sind daher weniger wirksam, gleichzeitig steigt das Risiko, dass die Inflation länger auf hohem Niveau verharrt, als die Märkte bisher eingepreist hatten.

Erneute Inflationsausschläge wie in den vergangenen Jahren entsprechen nicht unserem Basisszenario, doch sowohl in den USA als auch in Europa könnten die Inflationsraten bis ins nächste Jahr hinein deutlich über den Zielwerten der Zentralbanken liegen.

Die Federal Reserve auf dem Prüfstand

Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Die Beschäftigungslage hat sich stabilisiert, die Erwerbsquoten sind gestiegen und die Arbeitslosigkeit bleibt relativ niedrig.

Damit steht die Federal Reserve vor einem heiklen Balanceakt: robuste Konjunktur einerseits, unerwartet hartnäckige Inflation andererseits.

Die Märkte richten ihr Augenmerk zunehmend nicht nur auf die Zinsentscheidungen, sondern achten auch auf die Rhetorik der Zentralbanken. Sie wollen wissen, ob Zinserhöhungen ein einmaliger Eingriff sind oder einen längeren Zyklus einläuten.

Die Herausforderung für die Fed besteht darin, ihre Glaubwürdigkeit zu wahren. Anhaltend hohe Inflationsrisiken könnten die Renditen langfristiger Obligationen in die Höhe treiben, wenn die Märkte von den Eindämmungsmassnahmen nicht überzeugt sind und höhere Prämien verlangen.

Energiepreisdruck in Europa

In Europa sind die Inflationserwartungen in den letzten Monaten deutlich gestiegen, vor allem aufgrund der höheren Gaspreise und der erneuten Furcht vor Energieengpässen im Winter.

Die Märkte gehen davon aus, dass die Energiekosten die Verbraucherpreise stärker in die Höhe treiben könnten als bisher angenommen, und haben daher ihre kurzfristigen Inflationsprognosen deutlich nach oben korrigiert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich daraufhin zu proaktivem Handeln entschlossen und anders als viele andere ihre Zinsen präventiv erhöht, um so das Vertrauen der Märkte in ihren Willen zur Inflationsbekämpfung zu stärken.

Frankreich stellt nach wie vor einen bemerkenswerten Sonderfall in Europa dar: Das Land ist hoch verschuldet und politisch unruhig, doch der hohe Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung bildet einen Schutzwall gegen Preisschwankungen am Energiemarkt, über den viele Nachbarländer nicht verfügen. Die Haushaltsverhandlungen stellen ein bedeutendes Risiko dar, doch könnten solide Fortschritte französischen Vermögenswerten kurzfristig Auftrieb verleihen.

Schwacher Yen in Japan, maue Konjunktur in China

Die chinesische Wirtschaft wächst weiterhin nur schwach und ist vor allem vom Export abhängig, doch wachsende Handelsspannungen und Protektionismus in Industrie- und Schwellenländern könnten den Konjunkturmotor des Landes abwürgen.

Japan versucht derweil noch immer, seine Währung zu stabilisieren. Trotz Eingriffen und der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hält der Druck auf den Yen an, höhere Energiekosten und die negative Handelsbilanz belasten die japanische Währung.

Will die Bank of Japan das Vertrauen der Märkte nicht verlieren und dem Risiko einer erneuten Yen-Abwertung vorbeugen, muss sie womöglich die Zinsen weiter anheben.

Fazit

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das vor allem eins: Die Obligationenmärkte bewegen sich weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen robusten Wachstumstreibern und anhaltendem Inflationsdruck. Der KI-Investitionszyklus stützt die Konjunktur noch immer (insbesondere in den USA), doch von Energie, Transport und angebotsseitigen Engpässen gehen Inflationsrisiken aus.

Auch in den kommenden Monaten wird die Kursentwicklung an den Märkten daher wohl vor allem von der Geldpolitik, den Inflationserwartungen und den langfristigen Renditen abhängen.

1 Quelle: J.P. Morgan, Bloomberg; Stand: 20. Juni 2026.