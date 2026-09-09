Japans Zinserhöhungen und die Folgen für die globalen Märkte

Der globale Wettbewerb um Kapital steigt, und damit auch die langfristigen Zinsen. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielt Japan, das in der Vergangenheit zu den wichtigsten Kapitalgebern für den Rest der Welt zählte.

Japanische Investoren haben in grossem Umfang ausländische Aktien und Obligationen gekauft, gleichzeitig avancierte der Yen dank der aussergewöhnlich niedrigen Zinsen des Landes zu einer wichtigen Finanzierungswährung für globale Carry Trades. In den letzten Jahren sind die Renditen auf japanische Staatsobligationen von annähernd null langsam gestiegen. Sollte sich dieser Prozess fortsetzen, könnte mehr Kapital in Japan selbst bleiben und damit eine wichtige Nachfragequelle für US-Staatsobligationen und andere globale Vermögenswerte teilweise austrocknen.

Als die USA und Japan Ende Juli gemeinsame Eingriffe zur Stützung des Yen vereinbarten, ging es unter anderem auch um genau dieses Problem. Zuvor war der Yen gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit fast 40 Jahren gefallen, nachdem die niedrigen Leitzinsen die Währung unter Druck gesetzt und die Zinsen in die Höhe getrieben hatten, weil die Märkte vor dem Hintergrund der robusten Konjunktur einen Anstieg der Inflation befürchteten und an der Glaubwürdigkeit der Zentralbank zweifelten.

Wieso verschärft sich der Wettbewerb um Kapital?

Nicht nur Regierungen müssen erhebliche Schulden aufnehmen, um unter anderem in Verteidigung zu investieren; auch Technologieunternehmen begeben Obligationen, um den Ausbau Künstlicher Intelligenz zu finanzieren. Und weil die Zentralbanken ihre Bilanzen verkürzen, kommen wieder mehr Obligationenauf den Markt. Um diese Obligationen abzunehmen, verlangen Investoren eine höhere Prämie, und so steigen in wichtigen Märkten die Renditen.

Wir beobachten eine Verschärfung des Wettbewerbs um Kapital: Weil der Finanzierungsbedarf der Staaten steigt, passen die Märkte die Renditen an, um ausreichend privates Kapital anzuziehen. Japan spielt bei dieser Anpassung eine zentrale Rolle, denn höhere japanische Renditen könnten japanische Investoren veranlassen, Anlagemöglichkeiten im In- und Ausland neu zu bewerten.

Die Renditen, die Investoren überzeugen