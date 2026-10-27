Hoherer Effektivzins sorgfaltige Auswahl Unser neuer aktiver Obligationenfonds
In einem unsicheren Umfeld bietet der neue Vanguard Fonds auf USD-High-Yield-Obligationen eine zusätzliche Einkommensquelle bei kürzerer Duration.
In einem unsicheren Umfeld bietet der neue Vanguard Fonds auf USD-High-Yield-Obligationen eine zusätzliche Einkommensquelle bei kürzerer Duration.
„Die Kombination aus Einkommen, einem eigenständigen Kredit-Exposure und kürzerer Duration kann ein diversifiziertes Obligationenportfolio sinnvoll ergänzen – insbesondere dann, wenn Anlegerinnen und Anleger die unbeständigen Leitzinsprognosen im Blick haben.“
Fixed Income Product Specialist, Vanguard Europe
Laufendes Einkommen steht für Obligationeninvestoren wieder ganz oben auf der Tagesordnung, und steigende Effektivzinsen haben die Ausgangslage bei einem langfristigen Anlagehorizont deutlich verbessert – auch am High-Yield-Markt. Gleichzeitig schaffen der anhaltende Inflationsdruck und die unbeständigen Zinsprognosen jedoch ein unsicheres Umfeld.
Einige Anlegerinnen und Anleger möchten vielleicht die höheren Effektivzinsen abschöpfen, die dieses Marktumfeld bietet, ohne jedoch unnötige Duration-Risiken einzugehen. Am High-Yield-Markt können sie beide Ziele erreichen, denn HochzinsObligationen werfen attraktive laufende Erträge ab, haben jedoch eine kürzere Duration als die meisten Core-Obligationen-Exposures.
Doch am High-Yield-Markt reicht es nicht aus, einfach nur nach den Obligationen mit den höchsten Effektivzinsen zu suchen, denn bei niedrigerer Bonität steigen auch die Kredit- und Ausfallrisiken. Die Herausforderung besteht darin, das Ertragspotenzial des Marktes auszuschöpfen und gleichzeitig genau zu überlegen, welche Risiken man eingehen will.
Für genau diesen Zweck haben wir den Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund aufgelegt, den ersten europäischen Vanguard Fonds auf High-Yield-Unternehmensobligationenn.
Einkommen ist eine wichtige Komponente von High-Yield-Renditen, doch in einem Obligationenportfolio kann die Assetklasse noch mehr leisten als nur laufende Erträge abzuwerfen.
High-Yield-Obligationen unterscheiden sich von Investment-Grade-Obligationen in ihrer Zusammensetzung aus Sektoren, Emittenten und Märkten und waren in der Vergangenheit zudem nur schwach mit US-Staatsobligationen korreliert. Beispielsweise betrug die gleitende Dreimonatskorrelation zwischen US-High-Yield- und US-Staatsobligationen in den zehn Jahren bis Ende September 2026 nur 0,27, während US-Investment-Grade-Obligationen auf eine Korrelation von 0,74 kamen.1
Die Kombination aus Einkommen, einem eigenständigen Kredit-Exposure und kürzerer Duration kann ein diversifiziertes Obligationenportfolio sinnvoll ergänzen – insbesondere dann, wenn Anlegerinnen und Anleger die unbeständigen Leitzinsprognosen im Blick haben.
Anstatt die Rendite durch eine wahllose Ausweitung des Kredit-Exposure auf weniger kreditwürdige Emittenten zu maximieren, kann aktives Management flexibel diejenigen v auswählen, die nach Einschätzung des Investment Teams die richtige Balance zwischen Risiko und Rendite darstellen, und gleichzeitig unterbewertete bzw. exzessive Risiken begrenzen oder vermeiden.
Der neue Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund verfolgt genau diese Strategie und bietet Anlegerinnen und Anlegern ein Exposure auf das grösste Segment des globalen Marktes für High-Yield-Unternehmensobligationen2.
Der Fonds wird überwiegend in High-Yield-Unternehmensobligationen in US-Dollar investieren, kann jedoch in geringerem Umfang flexibel und opportunistisch auch Investment-Grade-Obligationen und Leveraged Loans halten. Das Portfolio besteht in der Regel zu etwa 90 bis 95% aus High-Yield-Unternehmensobligationen in US-Dollar, zu 0 bis 5% aus taktischen Positionen in Investment-Grade-Obligationen und zu etwa 4 bis 5% aus Konsortialkrediten.3
Der Fonds strebt Mehrrenditen gegenüber dem Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index bei diszipliniertem Risikomanagement und einer Duration-Abweichung von ±1,25 Jahren gegenüber dem Index an.
Im Fokus der Anlagestrategie stehen nicht Prognosen zur allgemeinen Marktentwicklung, sondern die Auswahl von Wertpapieren. Der Anlageprozess des Fonds kombiniert Kreditauswahl, Sektor-Allokation, Portfolioaufbau und opportunistische Positionen und schöpft dabei die Ressourcen und Kompetenzen von Vanguard im High-Yield-Research, Portfoliomanagement und Wertpapierhandel aus.
Mit dem neuen Fonds steht Anlegerinnen und Anlegern eine neue aktive Anlagestrategie für USD-High-Yield-Obligationen zur Verfügung, die unsere bestehende Global Core Bond, Global Strategic Bond, Short-Duration Bond, Global Credit und Emerging Market Debt Funds ergänzt. So haben unsere Kundinnen und Kunden noch mehr Optionen, um unterschiedliche Ertragsquellen, Laufzeiten und Kreditrisiken in ihrem Portfolio abzubilden und ihre Obligationen-Allokation genau auf ihre Bedürfnisse abzustimmen.
High-Yield-Obligationen können eine diversifizierte Fixed-Income-Allokation sinnvoll ergänzen – insbesondere dann, wenn Anlegerinnen und Anleger höhere laufende Erträge anstreben, ohne ihre Duration deutlich zu verlängern. Doch die aktuellen Effektivzinsen sind nur ein Teil des Bildes. In Anbetracht der hohen Streuung zwischen Emittenten und Sektoren kommt es entscheidend darauf an, wie das Exposure gemanagt wird.
1 Quelle: Vanguard und Bloomberg; Daten für den Zeitraum vom 30. September 2016 bis zum 28. September 2026. Berechnung der Korrelationen auf Grundlage der Kurse, gleitender 3-Monats-Durchschnitt über einen 10-Jahres-Zeitraum. US-High-Yield-Obligationen = Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Total Return Index, US-Staatsobligationen = Bloomberg US Treasury Total Return Index, US-Investment-Grade-Obligationen = Bloomberg US Corporate Total Return Index, Schwellenländerobligationen in Hartwährung = Bloomberg Emerging Markets Sovereign Total Return Index, mexikanische Staatsobligationen = Bloomberg Mexican Bonos Total Return Index, S&P = S&P 500 Index. Alle Werte in US-Dollar mit Ausnahme des mexikanischen Bonos-Index, der in mexikanischen Pesos ausgewiesen wird.
2 Quelle: Bloomberg. USD-Emissionen machen 77% des globalen Marktes für High-Yield-Unternehmensobligationen aus (Stand: 11. Mai 2026, gemessen am Marktwert).
3 Wegen Rundungsfehlern ist es möglich, dass die Summe der Zahlen nicht 100 ergibt.
Investment risk information
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Anleger:innen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurück. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes.
Risiko von Hochzinsanleihen. Hochzinsanleihen werden von Unternehmen mit niedrigerem Rating begeben und sind mit einem höheren Risiko verbunden, dass der Emittent seine Verbindlichkeiten möglicherweise nicht zurückzahlen kann. Diese Anlagen können auch stärker von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Dies bedeutet, dass ihr Wert stärkeren Schwankungen unterliegen kann und dem Fonds Verluste entstehen könnten.
Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren.
Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihre Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die in unterschiedlichen Währungen gehandelt werden. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
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Vanguard Investment Series plc wurde von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen und für den öffentlichen Vertrieb in bestimmten EWR-Ländern und in Großbritannien registriert. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird außerdem dringend geraten, sich bezüglich der Auswirkungen einer Anlage in den Fonds, dem Halten oder der Veräußerung von Anteilen des Fonds und dem Erhalt von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen der Gesetze, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Der Manager von Vanguard Investment Series plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Investment Series plc.
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