Quelle: Bloomberg; Daten für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 10. August 2026. Index: Bloomberg Pan-European Corporate: REITs Index Total Return Index.

Unser europäisches Credit Research Team wollte herausfinden, an welcher Stelle die Märkte die Bewertungen zu wahllos gedrückt hatten.

Zunächst prüften wir, ob die eingepreisten Risiken mit den Fundamentaldaten des Emittenten in Einklang zu bringen waren. Dabei konzentrierten wir uns vor allem auf Verschuldung, Liquidität, Refinanzierungsbedarf und Asset-Qualität der Emittenten und untersuchten, inwieweit ein Unternehmen Liquidität generieren oder freisetzen konnte.

Außerdem suchten wir den direkten Dialog mit den Management Teams, um zu erfahren, welchen Handlungsspielraum die Unternehmen hatten und inwieweit sie bereit waren, ihre Bilanzen zu schützen. So konnten wir feststellen, an welchen Stellen die Sorge der Märkte übertrieben war; außerdem konnten wir Emittenten vermeiden, deren immer schwächere Fundamentaldaten wohl tatsächlich zu einer dauerhaften Wertminderung führen würden.

Wenn Marktverwerfungen zur Chance werden

Durch diese Brille betrachtet konnten wir erhebliche Unterschiede in einem Sektor identifizieren, in dem Investoren alles abstießen. Wohn- und Logistikimmobilien zeichneten sich durch stärkere strukturelle Fundamentaldaten aus, am Büromarkt war die Lage schwieriger.

Nicht jeder Anstieg der Kreditrisikoaufschläge ist eine Kaufgelegenheit. Unser Credit Team identifizierte Emittenten, deren Refinanzierungsdruck, Schulden oder strukturelle Schwächen in den Bewertungen nicht angemessen eingepreist waren.

Auf Grundlage dieser Analyse bauten unsere Fondsmanager gezielt Positionen in Emittenten wie Aroundtown1 und BPP2 sowie später auch in DVI3 auf. Bei jedem dieser Emittenten kamen wir zu dem Ergebnis, dass der Markt eine Erholung der Fundamentaldaten und eine glaubwürdige Bilanzsanierung noch nicht vollständig eingepreist hatte.

Unser Credit Team erkannte zudem den Wert von Emittenten mit höherer Bonität, die ihr Investment-Grade-Rating durch Aktienemissionen, Veräußerungen und Fremdkapital unbedingt erhalten wollten.

Aroundtown: Eine Fallstudie zu Marktverwerfungen

Aroundtown verdeutlicht sehr gut, wie Bottom-up-Analyse in Stressphasen attraktive risikobereinigte Anlagechancen identifizieren kann. Als die Risikoaufschläge in den Jahren 2022 und 2023 stiegen, blickten die Märkte auf die hohen Schulden des Unternehmens. Die Sorge wurde laut, das Management könne seine Aktionäre womöglich gegenüber seinen Anleihegläubigern bevorzugt behandeln, die Bewertung fiel Schritt für Schritt auf „Fallen Angel“-Niveau.

Wir kamen jedoch zu einem anderen Ergebnis: Eine detaillierte Finanzanalyse und der Austausch mit dem Unternehmen überzeugten uns, dass der Markt die Fähigkeit, Bereitschaft und Flexibilität des Management Teams unterschätzte, die Bilanz des Unternehmens zu schützen.

Unsere Einschätzung bestätigte sich später: Ab 2023 setzte das Unternehmen seine Dividendenausschüttung aus, kaufte seine Anleihen zurück und verkaufte Vermögenswerte. Die Profiteure dieser Maßnahmen waren die Anleihegläubiger. Und so wuchs das Vertrauen in die Solvenz des Unternehmens, die Risikoaufschläge fielen deutlich von über 800 Basispunkten im März 2023 auf rund 100 Basispunkte im Dezember 2024.

Aroundtown: Wachsendes Vertrauen, sinkende Risikoaufschläge