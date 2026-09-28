Europäische REITs: Resilienz in einer Branche unter Druck
Fundamentalanalyse kann auch in einem schwierigen Umfeld Chancen am europäischen REIT-Markt identifizieren.
Fundamentalanalyse kann auch in einem schwierigen Umfeld Chancen am europäischen REIT-Markt identifizieren.
„Nicht jeder Anstieg der Kreditrisikoaufschläge ist eine Kaufgelegenheit. Unser Credit Team identifizierte Emittenten, deren Refinanzierungsdruck, hohe Schulden oder strukturelle Schwächen in den Bewertungen nicht angemessen eingepreist waren.“
Head of Credit Research, Vanguard Europe
Kaum eine Branche hat den rasanten Zinsanstieg im Jahr 2022 so stark zu spüren bekommen wie der europäische Immobiliensektor. Angesichts drastisch steigender Risikoaufschläge sahen viele Investoren in dem Markt plötzlich vor allem eins: ein drohendes „Fallen-Angel“-Problem.
Unser Credit Team gehörte nicht dazu. Anstatt europäische REITs pauschal als „distressed“ abzustempeln, differenzierten wir zwischen zwei Arten von Emittenten: solche, deren Bilanzen und Geschäftsmodelle wirklich unter Druck standen, und solche, deren Fundamentaldaten deutlich stärker waren als ihre Bewertungen.
Diese Unterscheidung zahlte sich aus, wobei es nicht einfach nur darum ging, den gesamten Sektor nach einer Verkaufswelle wieder zu kaufen. Vielmehr wollten wir anhand unserer Fundamentalanalyse feststellen, wo vorübergehender oder konjunkturbedingter Druck fälschlicherweise als dauerhafte Wertminderung eingepreist worden war.
Nach der Finanzkrise profitierte der europäische Immobilienmarkt von außergewöhnlich niedrigen Zinsen, die fast ein Jahrzehnt anhielten. Die üppige und günstige Liquidität erleichterte Fusionen und Übernahmen und führte in der Branche zu massivem Bilanzwachstum.
Im Jahr 2022, als viele REIT-Emittenten bereits erhebliche Schulden aufgebaut hatten, stiegen die Zinsen im Zuge des Russland/Ukraine-Kriegs jedoch so plötzlich wie rasant an. Die Renditen aus Mieteinnahmen reichten nicht aus, um das erhöhte Refinanzierungsrisiko der Emittenten zu kompensieren, gleichzeitig sanken die Immobilienbewertungen. Plötzlich waren alle Augen auf den Immobilienmarkt gerichtet, die Kreditrisikoaufschläge stiegen zwischen Jahresbeginn und dem Höhepunkt der Turbulenzen um mehr als 200 Basispunkte (Bp).
Europäische REITS: Mit den Leitzinsen stiegen auch die Risikoaufschläge deutlich
Quelle: Bloomberg; Daten für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 10. August 2026. Index: Bloomberg Pan-European Corporate: REITs Index Total Return Index.
Unser europäisches Credit Research Team wollte herausfinden, an welcher Stelle die Märkte die Bewertungen zu wahllos gedrückt hatten.
Zunächst prüften wir, ob die eingepreisten Risiken mit den Fundamentaldaten des Emittenten in Einklang zu bringen waren. Dabei konzentrierten wir uns vor allem auf Verschuldung, Liquidität, Refinanzierungsbedarf und Asset-Qualität der Emittenten und untersuchten, inwieweit ein Unternehmen Liquidität generieren oder freisetzen konnte.
Außerdem suchten wir den direkten Dialog mit den Management Teams, um zu erfahren, welchen Handlungsspielraum die Unternehmen hatten und inwieweit sie bereit waren, ihre Bilanzen zu schützen. So konnten wir feststellen, an welchen Stellen die Sorge der Märkte übertrieben war; außerdem konnten wir Emittenten vermeiden, deren immer schwächere Fundamentaldaten wohl tatsächlich zu einer dauerhaften Wertminderung führen würden.
Durch diese Brille betrachtet konnten wir erhebliche Unterschiede in einem Sektor identifizieren, in dem Investoren alles abstießen. Wohn- und Logistikimmobilien zeichneten sich durch stärkere strukturelle Fundamentaldaten aus, am Büromarkt war die Lage schwieriger.
Nicht jeder Anstieg der Kreditrisikoaufschläge ist eine Kaufgelegenheit. Unser Credit Team identifizierte Emittenten, deren Refinanzierungsdruck, Schulden oder strukturelle Schwächen in den Bewertungen nicht angemessen eingepreist waren.
Auf Grundlage dieser Analyse bauten unsere Fondsmanager gezielt Positionen in Emittenten wie Aroundtown1 und BPP2 sowie später auch in DVI3 auf. Bei jedem dieser Emittenten kamen wir zu dem Ergebnis, dass der Markt eine Erholung der Fundamentaldaten und eine glaubwürdige Bilanzsanierung noch nicht vollständig eingepreist hatte.
Unser Credit Team erkannte zudem den Wert von Emittenten mit höherer Bonität, die ihr Investment-Grade-Rating durch Aktienemissionen, Veräußerungen und Fremdkapital unbedingt erhalten wollten.
Aroundtown verdeutlicht sehr gut, wie Bottom-up-Analyse in Stressphasen attraktive risikobereinigte Anlagechancen identifizieren kann. Als die Risikoaufschläge in den Jahren 2022 und 2023 stiegen, blickten die Märkte auf die hohen Schulden des Unternehmens. Die Sorge wurde laut, das Management könne seine Aktionäre womöglich gegenüber seinen Anleihegläubigern bevorzugt behandeln, die Bewertung fiel Schritt für Schritt auf „Fallen Angel“-Niveau.
Wir kamen jedoch zu einem anderen Ergebnis: Eine detaillierte Finanzanalyse und der Austausch mit dem Unternehmen überzeugten uns, dass der Markt die Fähigkeit, Bereitschaft und Flexibilität des Management Teams unterschätzte, die Bilanz des Unternehmens zu schützen.
Unsere Einschätzung bestätigte sich später: Ab 2023 setzte das Unternehmen seine Dividendenausschüttung aus, kaufte seine Anleihen zurück und verkaufte Vermögenswerte. Die Profiteure dieser Maßnahmen waren die Anleihegläubiger. Und so wuchs das Vertrauen in die Solvenz des Unternehmens, die Risikoaufschläge fielen deutlich von über 800 Basispunkten im März 2023 auf rund 100 Basispunkte im Dezember 2024.
Aroundtown: Wachsendes Vertrauen, sinkende Risikoaufschläge
Quelle: Bloomberg; Daten für den Zeitraum vom 31. Dezember 2021 bis zum 31. Dezember 2024. Euro IG Index: Bloomberg Pan-European Corporate Index.
Aroundtown war nicht einfach nur eine Wette auf eine Erholung des europäischen Immobilienmarktes, sondern Ausdruck unserer Überzeugung, dass der Markt die Fähigkeit des Unternehmens zur Eigenhilfe und die Bereitschaft des Managements, die Bilanz zu schützen, fundamental falsch bewertet hatte.
So konnten wir Alpha generieren – sowohl durch sorgfältige Auswahl solider Emittenten als auch durch Vermeidung von Marktsegmenten mit hohen Refinanzierungs- und strukturellen Risiken. Dieser Ansatz bildet den Kern aktiver Kreditanalyse.
Heute sind die Möglichkeiten durch Identifizierung von Fehlbewertungen weniger ausgeprägt, da sich die Risikoaufschläge in der ganzen Branche wieder normalisiert haben und die Bewertungen nicht mehr so offensichtlich von den Fundamentaldaten abweichen. Die Bilanzen sind solider, die Refinanzierungsmöglichkeiten klarer und das Mietwachstum zumindest in einzelnen Marktsegmenten stabil. Und dennoch: Sorgfältige Auswahl von Emittenten und Anleihen bleibt entscheidend.
Unsere Erfahrungen am europäischen REIT-Markt bringen die Philosophie zum Ausdruck, die der aktiven Credit-Strategie von Vanguard zugrunde liegt. Im Rahmen fundamentaler Bottom-up-Analyse formulieren wir differenzierte Einschätzungen, die wir in Portfolioentscheidungen umsetzen. Wir verlassen uns nicht auf Markttrends, sondern suchen bewusst nach einzelnen vielversprechenden Emittenten, um für unsere Kundinnen und Kunden langfristig beständiges Alpha zu generieren.
1 Ein in Luxemburg registrierter REIT, der in europäische Gewerbe- und Wohnimmobilien in zentraler Lage vor allem in Deutschland und den Niederlanden investiert.
2 Brookfield REIT, eine globale Immobilienplattform.
3 Ein deutscher REIT, der in langfristige Wohn- und Gewerbeimmobilien investiert.
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